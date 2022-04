La lettera. L’assessore del Comune di Sona Bianco: “Il mio aumento come amministratore è di soli 6,13 euro mensili”

La Lettera

Spettabile Redazione, leggo a pagina 46 (se non erro) dell’ultimo numero del Baco che gli emolumenti degli assessori sono variati in aumento, elencando i nomi degli stessi assessori destinatari degli aumenti, compreso il mio (l’articolo era stato pubblicato anche online, NdR).

Sebbene successivamente sia stata inserita la frase che ovviamente tale aumento tiene conto di chi ha lavoro dipendente, purtroppo il messaggio che è stato recepito è l’abbinamento dello stipendio pieno per quanto riguarda me.

Non ho problemi di sorta, ovviamente, poiché i miei redditi sono trasparenti, tuttavia un paio di concittadini mi hanno apostrofato con insulti non riferibili in merito a quanto io personalmente percepisco dal Comune, citando una mia dichiarazione di tempo fa dove asserivo che il mio stipendio netto era di circa 450 euro. Sostanzialmente mi hanno dato del bugiardo.

Nulla toglie che ognuno interpreti come ritiene, certo non ne faccio una responsabilità vostra; vorrei solo chiedervi se in futuro ritornaste sull’argomento di precisare il mio caso (unico credo) nella giunta.

I miei emolumenti mensili ammontano a 458,58 euro netti mensili. Nel marzo 2021 erano 452,45. L’aumento è quindi stato di 6,13 euro mensili netti.

Vi ringrazio e buon lavoro.

Gianmichele Bianco

Assessore alla cultura