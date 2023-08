La Lettera. La dirigente scolastica di Sona: “Grazie al Baco per la preziosa collaborazione di questi anni”

La Lettera

Gentile direttore Salvetti,

il 31 agosto termina il mio incarico da dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo Virgilio di Sona. Forse già saprà che ho avuto un trasferimento nella Regione Lazio e mi è stato assegnato un Istituto di Istruzione Superiore di Civitavecchia, a poca distanza da Tarquinia, la mia città di origine.

Lascio l’IC Virgilio, che ho avuto l’onore di dirigere, la cittadina di Sona, la provincia di Verona e la regione Veneto, con una punta di tristezza, ma portando con me un prezioso bagaglio di esperienze e relazioni, sia professionali che umane. Di tutto ciò farò tesoro negli anni a venire.

Con questa mia, desidero ringraziare Lei e tutta la redazione del Baco da Seta per la preziosa collaborazione in questi quattro anni e per come il Suo giornale ha saputo valorizzare le numerose attività e i progetti che abbiamo realizzato. Con l’augurio che questa importante sinergia possa continuare anche con la nuova dirigente dell’IC Virgilio, dott.ssa Sabrina Di Lauro.

Con stima, cordialmente saluto.

La dirigente scolastica

Prof.ssa Maria Federici

Gentile dirigente,

la collaborazione forte che in questi anni ha legato Il Baco da Seta con l’Istituto Comprensivo Virgilio di Sona dimostra, per l’ennesima volta, come operare assieme sul territorio – ognuno secondo i propri compiti e le proprie specificità – sia l’unica strada percorribile per dare un orizzonte positivo alla nostra comunità, in anni complessi sotto ogni punto di vista.

Per Il Baco è stato un dovere ed un piacere dare visibilità alle tante iniziative che l’Istituto Comprensivo di Sona ha portato avanti sotto la sua direzione. Dal mio punto di osservazione ho apprezzato come lei abbia saputo condurre i suoi studenti, grazie all’opera qualificata del corpo insegnanti ed alla collaborazione attiva dei genitori, attraverso un percorso civico e culturale che ha permesso loro di crescere sotto ogni punto di vista, sia negli ambiti strettamente scolastici sia aprendoli alla conoscenza guidata e mediata del mondo fuori dalle mura della scuola.

I miei personali auguri si uniscono a quelli dell’intera redazione del Baco per il prosieguo della sua opera educativa ed organizzativa dove è stata chiamata a svolgerla. Siamo assolutamente convinti che saprà ripetere l’ottimo lavoro che abbiamo conosciuto a Sona.

Le confermo che senza indugio siamo pronti a proseguire questa preziosa e fruttuosa collaborazione con la nuova Dirigente dottoressa Di Lauro.

Con stima ricambiata, un caro saluto.

Mario Salvetti

Direttore de Il Baco da Seta