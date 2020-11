La Lettera. “Grazie per il vostro articolo sulla farmacia di San Giorgio in Salici”

Gentile professoressa Oliosi, cara Elisa,

ho letto con piacere l’articolo apparso su “Il Baco da Seta” sull’apertura della farmacia di San Giorgio in Salici, ti ringrazio molto per quello che hai scritto, ti confesso che rivedendomi in foto mi sono un po’ commossa.

Sabato scorso, presso il negozio di alimentari, ho acquistato una copia della rivista cartacea del mese di settembre. E’ una rivista molto interessante, anche perché mi permette di conoscere una zona della provincia di Verona che ho sempre trascurato, ma che adesso mi diventerà molto familiare, e spero, piano piano di entrare a farne parte.

Gli articoli che più mi hanno incuriosito sono stati quelli che parlano del passato, sono notizie e foto che mi affascinano, e poi, guarda che coincidenza, la pasta all’uovo che ho cucinato alla domenica era prodotta dal pastificio Mazzi, prima della lettura dell’articolo era un nome qualunque ora quasi una persona di famiglia.

Grazie ancora per tutto.

A presto.

Fabiola G. Paladini