La Lettera: “Grazie alla dirigente scolastica di Sona per tutto quello che ha fatto per noi”

La Lettera

Venerdì 14 luglio ’23, come un fulmine a ciel sereno, docenti, personale amministrativo, genitori e collaboratori scolastici sono stati informati di un cambiamento molto importante. La dirigente scolastica prof.ssa Federici Maria in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Virgilio” di Sona dal 2019 ha ottenuto il trasferimento nel Lazio.

“TORNO A CASA”… queste le parole che la dirigente ha utilizzato per informarci e quel “torno a casa” racchiude tanti pensieri e emozioni. Come non essere felici per lei!

Il suo trasferimento ci ha colti impreparati; si incrociano su un unico binario un velo di tristezza ma al contempo di infinita gratitudine. Ad un primo impatto percepiamo un vuoto, viene meno un punto fermo, una persona presente pronta ad affrontare tutte le necessità richieste. Una persona che in questi anni ha affiancato accompagnato e sostenuto docenti, alunni e genitori non senza qualche iniziale incomprensione ma sempre all’insegna del dialogo e del confronto costruttivo.

Grazie per avere portato in questi quattro anni competenza, e professionalità sostenendo il nostro territorio che speriamo le rimanga nel cuore. “Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre ma avere nuovi occhi.” (M. Proust). Buon viaggio.

E con la stessa partecipazione diamo un caloroso e affettuoso benvenuto alla nuova dirigente scolastica prof.ssa Di Lauro Sabrina… buon viaggio anche a lei.

Docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, D.sga e genitori di Sona