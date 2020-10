La lettera: “Gentile Sindaco Mazzi, a San Giorgio ci sono problemi di sicurezza per chi va a scuola a piedi”

La Lettera

Gent.mo Sindaco Mazzi,

mi preme metterla al corrente di una situazione che ho riscontrato da quando sono venuta ad abitare in via Cavalieri di Vittorio Veneto, a San Giorgio in Salici. Situazione confermata anche da chi già risiede in questa via da parecchi anni.

Tutte le mattine, mi reco a piedi ad accompagnare i miei figli a scuola, insieme ad altri compagni che abitano nella stessa via. E tutte le mattine, nell’attraversare le strisce pedonali poste davanti al bar Orlando e Celina, mi ritrovo a pregare che le macchine ci vedano e frenino in tempo, non essendoci visibilità per chi arriva da via Belvedere e trovando spesso macchine parcheggiate che la ostacolano ulteriormente.

Dall’inizio della scuola io e altre mamme abbiamo rischiato che ci investissero più volte e ricevuto anche insulti.

Lo stesso problema si ripresenta al ritorno quando venendo dal paese non si ha visibilità su via Gaburri.

Chiedo al Comune che intervenga con urgenza con dossi, segnaletica o qualsiasi altro intervento volto a mettere in sicurezza l’attraversamento, perché l’incolumità del cittadino va messa al primo posto e ancor più quella dei nostri figli.

Marica Fasoli