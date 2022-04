La lettera. “Che tristezza la mancanza di rispetto per la croce che ricorda una persona deceduta sulla strada”

Giovedì pomeriggio sono passata come sovente faccio, sulla strada pedonale e ciclabile di Bosco di Sona-Palazzolo. A metà ciclabile si trova una croce in ricordo di una persona deceduta in quel punto qualche anno fa.

Non la conoscevo, ma mi fermo ogni volta e ogni tanto sistemo i pochi fiori di plastica che ha e porto qualche fiore.

La settimana scorsa l’erba del ciglio della strada era molto alta e copriva parzialmente la croce, ma era ancora visibile. Ieri ho notato che l’erba era stata tagliata e con lei i pochi fiori di plastica e persino la cassetta dei fiori che avevo portato.

Posso capire che chi esegue il taglio dell’erba possa avere i minuti contati, ma in tanti anni non era mai successo una cosa così triste.

Potrà sembrare banale, ma mi rattrista pensare che in quel momento alla persona che eseguiva lo stralcio non importasse nulla di ciò che stava per fare.

Cordialmente.

Nicoletta Buttorini