La lettera. Asfalti a Lugagnano: “I cittadini di via Nascimbeni e via Stazione sono di serie B?”

Buongiorno, vorrei con foto allegate mettere in evidenza lo stato del marciapiede di Via Stazione vicino al semaforo a Lugagnano.

Io abito in via don Giuseppe Nascimbeni e se qualcuno dovesse passare con un disabile in sedia a rotelle deve andare in mezzo alla strada perché il marciapiede nell’ultimo tratto è impraticabile.

L’assurdità è che il Comune ha fatto asfaltare solo una parte di marciapiede mentre l’altro è pieno di buche.

Gli abitanti di Via Stazione e Via Don Giuseppe Nascimbeni sono di serie B?

Manola Marizzaldi