La Lettera

Buongiorno, volevo segnalare che le copie mandate fuori con aggiornati i giorni di raccolta umido nel periodo dal 1 luglio a 30 settembre, almeno per quanto riguarda la mia zona sono errate.

Io abito a Bosco di Sona (zona gialla) e mi è stato recapitato il calendario della zona rossa, come potete vedere dalle foto che trovate in allegato. Secondo me questo errore può portare solo confusione nella raccolta visti i giorni differenti dalle zone.

Bonvini Riccardo