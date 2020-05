La Lega considera definitive le classifiche: per il Sona calcio arriva la promozione in serie D

Nel corso dell’incontro tenutosi venerdì dal consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, alla videopresenza dei 17 presidenti regionali si è discusso di come far terminare i campionati nazionale di D e regionali, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Il voto unanime della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto al massimo organismo federale di considerare definitive le classifiche che si erano determinato al momento dell’interruzione dei campionati a causa dell’emergenza coronavirus.

Per quanto riguarda il nostro territorio, questo determina un risultato clamoroso in quanto il campionato di Eccellenza vede la promozione del Sona nella prestigiosa serie D.

Un risultato importantissimo, la prima volta assoluta per la società calcistica sonese. Un traguardo che il Presidente Pradella considera giustamente non regalato in quanto, ha dichiarato, “Abbiamo avuto la miglior difesa d’Italia e abbiamo vinto praticamente tutti gli scontri diretti”. L’unico dispiacere è quello di non poter festeggiare questa promozione tutti insieme in piazza.

Il Sona a fine febbraio si trovava con 49 punti, quattro in più della seconda in classifica, il Montecchio. Un risultato che ha permesso questa spettacolare promozione.