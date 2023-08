La lavanda, pianta dall’anima estiva che fiorisce da agosto a settembre

“…l’armadio di noce dove erano riposte le telerie, le lenzuola, le tovaglie, i corredi delle spose e il sentore antico della lavanda” (Eugenio Scalfari)

La vista dei campi di lavanda evoca il ricordo della biancheria pulita, l’immagine degli steli fioriti appesi alle travi e l’aroma lievemente erbaceo dei sacchettini custoditi nei cassetti, che si intensifica col passare del tempo. Il profumo dei fiori di lavanda, storicamente alla base di raffinate fragranze e acque da toeletta, accompagna da sempre i corredi nuziali.

La lavanda è una pianta dall’anima estiva che fiorisce da maggio a settembre, con maggiore intensità tra giugno e agosto. Coltivata a scopo ornamentale, per la produzione di miele e per l’estrazione dell’olio essenziale, predilige i terreni calcarei e i luoghi assolati. Questo arbusto sempreverde tipicamente mediterraneo, che appartiene alla famiglia delle erbe aromatiche, era già conosciuto nel mondo antico per le sue proprietà officinali alle quali si attribuivano anche doti magiche.

Il nome comune “lavanda” (che compare negli erbari medievali), come quello scientifico Lavandula, si riconduce al latino lavare, per l’uso che si fa nel lavarsi (probabilmente per alludere all’utilizzo di queste specie nelle pratiche igieniche), mentre una seconda ipotesi riporta a livere (livido, bluastro) in riferimento al colore dei fiori.

Impiegata nella preparazione dei rimedi, dagli horti monastici la coltivazione della lavanda si radicava in un terreno fertile durante il Rinascimento, esaltata dalla nuova concezione del giardino come forma d’arte. Considerando inoltre che il concetto di igiene personale dell’epoca escludeva l’uso dell’acqua (convinzione protratta fino al XIX secolo), le qualità della lavanda non erano meno apprezzate per le funzioni balsamiche e purificanti, concentrate nell’aroma della sua essenza.

Pianta forte e al contempo raffinata, un tempo simbolo di devozione ed eterno amore, la lavanda è rimasta custodita per decenni nei reconditi cassetti della memoria, silenziosa protagonista di sogni romantici appartenenti a un nostalgico passato.

Attualmente, le proprietà officinali della lavanda sono state comprovate da numerosi studi scientifici che ne hanno evidenziato l’azione antisettica ad ampio raggio e la funzione antiinfiammatoria. I principi attivi in essa contenuti esercitano inoltre un’azione calmante sul sistema nervoso, proprietà carminative e antispasmodiche e, tra le piante aromatiche, si è dimostrata essere la più versatile nelle preparazioni dei rimedi per le affezioni della pelle.

Essendoci diverse specie di lavanda, sia spontanee sia ibride, qual è oggi la più coltivata? Per l’impiego erboristico, farmaceutico e profumiero è Lavandula officinalis (anche detta Lavandula vera o Lavandula angustifolia) mentre un’altra coltura meno pregiata rispetto alla prima, ma ampiamente diffusa per la resa superiore di olio essenziale, è quella di lavandin (Lavandula hybrida), destinata principalmente all’industria del sapone e dei prodotti per la casa.

Dopo la raccolta, che avviene nel pieno dell’estate, la lavanda si prepara al riposo invernale per mostrarsi la prossima primavera in quei caratteristici filari paralleli dalle foglie argentee. Contornate dal verde arborescente delle colline, le sommità fiorite si tingeranno nuovamente delle delicate sfumature di viola, alternandosi all’oro caldo del grano maturo.

Nel frattempo il suo antico aroma, così delicato e altrettanto persistente, rimarrà a lungo nella memoria richiamando le immagini, i suoni e le emozioni delle magiche atmosfere estive che stanno ora per volgere al termine.