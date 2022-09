La Grande Sfida: A causa del maltempo le iniziative si tengono a Lugagnano nel palazzetto dello sport e nella struttura del tennis

In questi giorni si sta tenendo nel Comune di Sona La Grande Sfida. Una manifestazione giunta alla 27esima edizione e che ha l’obbiettivo di far incontrare e confrontare le persone con diverse abilità nei luoghi di vita, attraverso passioni comuni per il lavoro, lo sport, l’arte e la cultura.

Purtroppo, le previsioni meteo negative hanno costretto un cambio di programma.

A causa del maltempo previsto per il pomeriggio di sabato 24, La Grande Sfida verrà organizzata infatti presso il palazzetto dello sport di via dora Baltea a Lugagnano. Il ritrovo sarà quindi alle ore 9 per l’allestimento campi da gioco presso il palazzetto. Alle ore 14 si tiene il ritrovo per i partecipanti che giocano nel pomeriggio.

Alle ore 14.15 è prevista la partenza per chi partecipa alle quattro staffette, dai punti concordati: Ants dal supermercato Rossetto di Lugagnano, l’UC Lugagnano dal campo dal campo di calcio della frazioni, il West Verona Rugby da direzione Mancalacqua ed il basket dalla chiesa di Lugagnano.

Alle ore 14.30 è in programma l’inizio della sfilata con il corpo bandistico di Sona. Se il tempo non lo permetterà, si terrà nel palazzetto dello sport. Alle 15 inizieranno i turni di gioco, che si concluderanno alle 17.3O con le premiazioni.

Alle ore 18.30 è quindi prevista la partecipazione alla messa della comunità in chiesa a Lugagnano, al termine della quale si terrà la cena presso la struttura del Tennis di Lugagnano, a cura del Comitato Carnevale Lo Tzigano e del Circolo Noi.

La giornata si concluderà con lo spettacolo, sempre presso la struttura del Tennis di Lugagnano, con inizio alle 21.