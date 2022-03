La grande risposta della comunità di Sona. In un fine settimana raccolti per l’Ucraina 18 bancali di alimenti e 6 bancali di prodotti per l’igiene

Mario Rigoni Stern diceva che piuttosto di una guerra è meglio una grande crisi, così da stravolgere un po’ il mondo e metterlo sulla giusta strada. Mi sento di poter dire che negli ultimi due anni di crisi ne abbiamo avuta a sufficienza, eppure ora anche la guerra è arrivata.

Che poi, piccola nota a margine, se vogliamo essere sinceri dobbiamo dire che la guerra c’è sempre stata; solo molto molto lontano dalle nostre case… per questo forse qualche volta ce ne siamo dimenticati.

Ad ogni modo bisogna riconoscere che le parole di Stern un fondo di verità lo hanno se gli avvenimenti in Ucraina hanno spinto così tante persone a mobilitarsi per cercare di aiutare. Naturalmente alla richiesta di soccorso del popolo ucraino non ha tardato a rispondere anche l’associazione Il Dono di Lugagnano, ormai veterana nella raccolta, nella divisione e nella spedizione di alimenti e beni materiali, a furia di container per le missioni in Africa e Albania e per i rifugiati in Bosnia.

Ecco allora che ancora una volta la meravigliosa macchina del volontariato si è attivata chiamando a raccolta chiunque desiderasse mettersi a disposizione per la causa. Le adesioni sono state moltissime: sia tra chi ha portato cibo e vestiti, sia tra chi ha voluto contribuire con mano, partecipando anche allo smistamento e alla preparazione dei bancali.

Nelle ultime settimane i cancelli di Casa di Alice a Lugagnano – punto di raccolta predisposto dal Comune di Sona con la protezione civile – sono stati varcati da un enorme numero di persone cariche di sacchetti, scatoloni e borse della spesa. Ognuno desideroso di fare la propria parte e, nel piccolo, rispondere con speranza e altruismo ai tempi bui in cui ci troviamo.

E in effetti la loro risposta si è fatta sentire: solo in un fine settimana sono stati raccolti e preparati ben 18 bancali di alimenti e 6 bancali di prodotti per l’igiene, pannolini e salviette.

Indubbiamente quello che sta succedendo in Ucraina ha smosso qualcosa dentro di noi: forse non credevamo possibile nella nostra bella Europa lo scoppio di tanta violenza; forse due anni di pandemia e l’inizio di una guerra ci hanno insegnato che sono troppe le cose che non possiamo controllare, per cui è meglio prestare attenzione a quelle su cui possiamo intervenire; forse nel popolo ucraino abbiamo rivisto noi stessi. Tutto questo, forse, ci ha finalmente fatto mettere in dubbio un po’ di cose.

Per fortuna però non esiste solo il male e ci sono altre belle notizie. Infatti, grazie a un po’ di passaparola, Oleh, di origini ucraine che da anni lavora con Andrea Chesini, figura ormai nota nell’ambiente del volontariato lugagnanese, ha saputo della raccolta che si stava svolgendo in paese. I due si sono quindi accordati perché presso Il Dono venissero preparati alcuni bancali di cibo che degli amici di Oleh sarebbero arrivati a ritirare.

Chi ha mai dovuto caricare o scaricare un container, oppure ha lavorato in un magazzino, sa bene quanto un’organizzazione efficace e una corretta suddivisione dei materiali possano essere di vitale importanza. Per questo dopo i primi scatoloni di cibo è stato chiaro che non era sufficiente scrivere in inglese il contenuto catalogando così ogni cartone; era necessario farlo anche in lingua ucraina, così da facilitare il lavoro di chi avrebbe dovuto occuparsi poi della distribuzione, una volta che i bancali fossero arrivati a destinazione. I tempi hanno cominciato a dilatarsi notevolmente, così Chesini ha chiamato Oleh che, tramite WhatsApp, si è reso disponibile come traduttore velocizzando in questo modo il processo.

Perché quando si fa del bene non c’è tempo da perdere, si deve agire subito.

Il giorno dopo verso l’ora di pranzo il telefono di Andrea ha cominciato a squillare. “Mi ha contattato dall’Ucraina la mia vecchia maestra perché suo figlio e un altro ragazzo sono partiti da Mantova in furgone. Sono diretti a Vinnytsia”, ha annunciato Oleh. “Hanno recuperato alcune provviste ma c’è ancora molto spazio a disposizione. Mi hai detto che oltre a voi anche il supermercato Rossetto sta facendo un banco alimentare, per caso vi avanza qualcosa?”.

Neanche un’ora più tardi altri due cittadini ucraini, Valentyn e Alexander, sono approdati a Lugagnano con il loro furgoncino sconquassato. Mentre venivano caricati gli scatoloni, un paio di volontari si sono dedicati a rimettere in sesto il mezzo malconcio, gonfiandogli le ruote e imbullonando qua e là, così da prepararlo al lungo viaggio che lo attendeva. Tra un pacco e l’altro i due giovani hanno avuto modo di raccontarsi un po’.

Valentyn ha spiegato che partendo lascia momentaneamente in Italia sua moglie e la sua bambina di quattro mesi. La famiglia di Alexander invece si trova in Bielorussia. All’inizio dell’invasione lui è andato a prenderla in Ucraina e l’ha condotta via dal Paese, per poi tornare in Italia e continuare con il suo lavoro. Una volta consegnati i viveri aveva in programma di arruolarsi, ma è stato loro spiegato che di soldati ce ne sono tanti, serve invece chi si prenda cura degli altri. Così ha scelto di unirsi alla Croce Rossa e continuare a portare aiuti di vario genere facendo la spola dall’Italia all’Ucraina.

Chi era presente al loro arrivo e ha contribuito a riempire il furgone ha detto che nell’aria si percepiva un certo disagio, forse perché i ragazzi che hanno incontrato non avevano niente di diverso rispetto a tanti loro coetanei italiani. L’unica, sostanziale, differenza era che loro si stavano preparando per affrontare un viaggio di quindici ore (durato poi in realtà circa ventotto) per raggiungere amici e parenti nel pieno di una guerra.

Ecco allora che è scattato qualcosa di insolito, che raramente si è presentato tra le mura di Casa di Alice: un senso di imbarazzo. Imbarazzo di Valentyn e Alexander nel trovarsi, forse per la prima volta nella loro vita, a dover chiedere aiuto e a dover dipendere dal soccorso di un gruppo di estranei. E imbarazzo dei volontari che non sapevano come porsi per paura di mancar loro di rispetto. Come fai, per dire, a domandare a una persona, senza ferirla o umiliarla, se oltre ad alimenti e vestiti, le può servire anche del sapone?

Fortunatamente la tensione iniziale un po’ alla volta si è distesa tanto che prima di ripartire Valentyn ha lasciato il suo contatto Facebook per poter avvisare quando sarebbero arrivati e condividere le immagini della distribuzione, così da rendere partecipi chi li aveva aiutati dei frutti del loro gesto.

Ma quelli che si pensavano degli addii sono invece diventati degli arrivederci. Infatti il prossimo sabato i nostri amici ucraini faranno ritorno a Lugagnano per ritirare altri dieci bancali di vestiti, giocattoli e soprattutto cibo, di cui hanno sottolineato il grande bisogno.

C’è grande bisogno della generosità di tutti: perché se pochi possono fare tanto male, molti possono fare sempre ancor più bene!