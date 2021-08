La Giunta di Sona nomina i membri della commissione edilizia: Sono l’avvocato Giacomazzi e gli architetti Molisani e Piccoli

Il consiglio comunale di Sona con delibera 20 del 29 marzo scorso ha istituito la commissione edilizia comunale adeguata alle disposizioni del nuovo regolamento edilizio.

Si è quindi reso necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti della commissione edilizia e, pertanto, il 23 aprile scorso il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di professionisti per la formazione della nuova commissione, dandone pubblicità mediante la pubblicazione all’albo on line e sul sito internet del Comune.

Alla scadenza del bando del 7 maggio le candidature arrivate in Comune sono state tredici.

Il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, verificati i curriculum professionali e valutate le relative competenze “in modo che i professionisti da nominare possano offrire all’ufficio tecnico edilizia Privata, sia un supporto in merito agli aspetti normativi e giuridici in materia, ma anche un supporto di sviluppo armonico del territorio in quanto professionisti conoscitori delle realtà locali”, ha quindi ritenuto di proporre alla Giunta come componenti tre dei candidati che si sono proposti.

I professionisti individuati sono l’avvocato Daniele Giacomazzi di Verona, l’architetto Mario Molisani di Sona e l’architetto Elisa Piccoli di Sona.

Quali le motivazioni della scelta che sono state indicate nella proposta del sindaco alla Giunta? Nel documento si scrive che l’avvocato Daniele Giacomazzi di Verona “vanta nel proprio curriculum esperienza professionale, tra l’altro, in materia di diritto amministrativo (edilizia, urbanistica, accordi pubblico- privato) e che con i propri pareri sulle pratiche edilizia può fornire un idoneo supporto giudico, nella fase decisionale, al responsabile del servizio”, l’architetto Mario Molisani di Sona “svolge l’attività di architetto e che vanta una conoscenza del territorio comunale, come si ricava dalla lettura del curriculum, che comprende più di un’esperienza progettuale nel territorio di competenza della commissione edilizia” e l’architetto Elisa Piccoli di Sona “svolge la sua attività professionale nell’area del basso lago in una zona quasi completamente vincolata a livello paesaggistico, ma che, soprattutto, ha conseguito la laurea, con lode, in architettura solo nell’anno 2018, come si ricava dal curriculum, e ciò può garantire, nella pluralità della composizione della commissione, un apporto teorico derivante da studi recenti in materia urbanistica ed edilizia nella convinzione che anche nelle suddette materie vi sia una continua evoluzione dettata da un diverso approccio alla progettazione e all’ambiente rispetto al passato”.

La proposta del sindaco è stata recepita dalla Giunta con delibera 87 dell’8 giugno scorso, e ha provveduto a nominare la nuova commissione edilizia del Comune di Sona.

La commissione edilizia è un organo tecnico consultivo del Comune in materia edilizia ed urbanistica che valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo alla loro corretta relazione con il contesto urbano e paesistico ambientale, sia nell’ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire, sia – ove richiesto – nell’ambito delle procedure per l’approvazione delle opere pubbliche.

La commissione si esprime sui progetti che le vengono sottoposti dal responsabile del procedimento già corredati dal giudizio di conformità alla vigente normativa e strumentazione urbanistica comunale. La commissione può sentire, quando lo ritenga necessario, il progettista od i proponenti l’intervento, per acquisire elementi utili per la valutazione del progetto e per l’espressione del parere. Può altresì eseguire sopralluoghi quando siano ritenuti necessari per la valutazione del progetto e per l’espressione del parere.