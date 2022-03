La Giornata Mondiale sulla sindrome di Down e gli esempi virtuosi di inserimento nel mondo del lavoro sul nostro territorio

Oggi 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra la 17esima Giornata Mondiale sulla sindrome di Down (o trisomia 21, ecco perché la scelta della data).

Seppur studiata e descritta già nella seconda metà dell’Ottocento dal medico britannico John Langdon Down, la causa genetica fu identificata solo nel 1958.

La ricerca medica da un lato e le terapie riabilitative cognitive dall’altra hanno permesso, in un lasso di tempo veramente breve di cambiare l’aspettativa di vita e la qualità della vita stessa delle persone con Sindrome di Down. Da un’aspettativa di vita di 9 anni nel 1930 siamo ora ad oltre 60.

Si capisce bene che mentre si pensava non potessero superare l’età dell’infanzia ben poco si mettesse in campo per progettare le loro vite adulte. Negli ultimi anni si è invece fatta avanti la consapevolezza che possono e devono essere membri attivi della società, anzi, loro stessi chiedono a gran voce di farne parte.

CoorDown, il coordinamento nazionale delle associazioni delle persone con Sindrome di Down da alcuni anni porta avanti delle campagne pubblicitarie in occasione delle giornate mondiali veramente incisive proprio per sottolineare questi concetti e sovvertire i pregiudizi. Le persone con sindrome di Down non sono eterni bambini, diventano adulti ed hanno bisogni da adulti. Amici, famiglia, relazioni e lavoro.

Bellissima la campagna “Not special needs, just human needs” (non bisogni speciali, soltanto bisogni umani) del 2017. La campagna dell’anno scorso, invece, “The hiring chain” (catena di assunzioni), oltre che molto bella (la canzone, una sorta di Fiera dell’Est è cantata nientepopodimeno che da Sting) ha avuto una risonanza mondiale eccezionale ed è focalizzata proprio sul lavoro.

Il video mostra, in sostanza, che assumere una persona con sindrome di Down cambia la vita non solo al diretto interessato, ma può innescare un circolo virtuoso di nuove opportunità per tutti. Ed io ci credo veramente.

Certo, va calato nella realtà. L’inserimento lavorativo per persone con disabilità cognitivo-relazionale non può essere improvvisato. Sia per l’azienda che assume sia per il lavoratore. Vanno entrambi accompagnati.

Ed oggi, in questo 21 marzo 2022 mi sembra veramente di buon auspicio che mio figlio Matteo inizi un periodo di tirocinio presso l’azienda Leaderform, di Palazzolo. L’azienda leader nel mercato della business communication e della stampa a dato variabile per i settori del mailing e del direct marketing, non è nuova a questa esperienza.

Con l’assistenza e l’accompagnamento professionale della Fondazione Più di un Sogno già nel 2019 era stato portato a termine con successo l’inserimento di un lavoratore con Sindrome di Down.

Nel Comune di Sona non è comunque l’unica realtà, abbiamo per esempio anche Marta che lavora da anni presso il panificio Tacconi.

Le esperienze positive ne portano altre e si spera che altre aziende possano intraprendere un percorso per arrivare a trasformare un mero obbligo di legge in un’opportunità che porta vantaggi all’azienda, al lavoratore ed alla comunità in generale.

Si stima che ad oggi siano 38 mila le persone con Sindrome di Down nel nostro Paese, di cui 23 mila già adulte. La percentuale di quelli occupati è però ancora molto bassa. Prosaicamente, un disabile che lavora ed è fisicamente e mentalmente sano sarà un minor peso sulle famiglie, sulla società e sul servizio sanitario.

Ogni persona ha la capacità di lavorare secondo le proprie possibilità ed ognuno mira a trovare un ruolo che gli si adatti, in modo da poter svolgere il proprio lavoro con successo e soddisfazione. Anche le persone con sindrome di Down.