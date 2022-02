La Giornata mondiale della vita nell’era della pandemia

Oggi, 2 febbraio, è la Giornata mondiale della vita. Sinteticamente è l’occasione per ribadire l’importanza di tutelare i valori della vita in tutte le sue forme.

Vita vissuta, vita sprecata, vita degna, vita indegna, vita di sacrifici, vita agiata, vita di lavoro, vita di ozi, vita sana, vita malata finanche vita spericolata ma sempre vita.

Dopo questi due anni, però, se penso alla parola vita il primo pensiero che mi viene in mente è “beato chi ce l’ha!”. Dopo aver paragonato la pandemia ad una guerra e usato termini bellici per descrivere la situazione, in tanti si sono invece prodigati a spiegarci che non era un paragone calzante.

Eppure, la sensazione che ho spesso, adesso, è come di quando finisce una guerra o meglio una battaglia e si comincia a contare i sopravvissuti, i feriti e chi non ce l’ha fatta. Alla felicità si mescola la tristezza ma anche lo stupore di avercela fatta, insieme alla domanda sempre senza risposta “perché è capitato o non è capitato a me”?

Nel bene e nel male una risposta non c’è. Non c’è merito né colpa nell’essere scampati tanto quanto non ce n’è nel non avercela fatta. Per questo colgo l’occasione di questa giornata mondiale per celebrare e la vita che comunque c’è e per ringraziare chi, anche se non c’è più, ce l’ha donata e ci ha aiutato ad essere quelli che siamo.

Abbiamo parlato recentemente qui su Il Baco, sia con il sindaco di Sona Mazzi, sia con altri articoli, della preoccupazione per il calo demografico. Si analizzano cause, si cercano soluzioni. Paura per il futuro o egoismo, mancanza di lavoro o troppo lavoro, e mille altri motivi. Non ci sono risposte che possano invertire rapidamente la tendenza né la soluzione unica.

Bisogna sicuramente lavorare su più fronti, economici, culturali e sociali. Da parte mia posso solo augurare “Buona vita a tutti!”

Una postilla finale. A livello nazionale la giornata della vita viene celebrata la prima domenica di febbraio. Nella parrocchia di Lugagnano è particolarmente coinvolto nell’evento e nell’animazione delle messe del 6 febbraio il Centro Aiuto Vita, attivo a Sona dal 2013.

Se non abbiamo alcuna idea di cosa fare per la giornata della vita possiamo dedicare al Centro Aiuto Vita un pensiero ed un ringraziamento e, magari, più concretamente contribuire alla loro attività.