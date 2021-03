La Giornata Mondiale del Teatro in questo anno che si è dimenticato del Teatro

Ascolta questo articolo

Abbiamo chiesto un intervento in merito alla Giornata Mondiale del Teatro, che si celebra oggi 27 marzo in maniera sofferta a causa della pandemia, a Francesca Botti, originaria di Lugagnano e attrice professionista.

Mi sono avvicinata al teatro all’età di 19 anni e, terminata l’Accademia, non ho mai smesso di praticare questo mestiere in maniera professionale.

L’arte del teatro utilizza come suo strumento l’essere umano, fatto di corpo, mente, voce, emozioni e vissuto, ponendo l’attenzione all’ascolto e alla relazione. Lo spettacolo accade qui ed ora, in presenza e in dialogo tra attori e spettatori: è un evento sociale e politico, nel senso più alto della parola. Non mi stupisce dunque che sia poco tenuto in considerazione!

Un anno senza questo mestiere è ovviamente difficile e porta con sé diverse riflessioni. Questa crisi ha fatto emergere le fragilità del nostro settore, con contratti scorretti, assenza di diritti per i lavoratori e altro ancora, ma non mi voglio addentrare in tutto questo anche se rimane per me centrale. (Se il lettore vuole qualche informazione può seguire la pagina fb o il sito dell’Associazione di Categoria UNITA).

Viene da domandarsi: ma una società che non protegge e sostiene la cultura da così tanto tempo, dove può andare a finire? Nel suo libro, “Trattato di funambolismo”, Philippe Petit, funambolo strepitoso e poeta, scrive: “lo studio del filo non è rigoroso, è inutile”. La tengo sempre cara questa frase.

Inutile perché dura un attimo, dura il momento di un sospiro, di una domanda, di uno stupore… e poi è già passata. Se l’arte è tale, allora resta memoria di quanto vissuto in quell’attimo in ciascuno di noi, e questo è un dono grande. Sta dunque all’artista dedicare la sua vita con forza, rigore e passione alla sua arte e al pubblico cercarla e pretenderla!

Il tempo di fermo che sto avendo, dopo rabbia, frustrazione, lotta e resistenza, mi fa scegliere ancora una volta questo mestiere.

Ho scritto il testo del mio nuovo monologo e proprio in questi giorni ho iniziato a provarlo. E’ una storia di disobbedienza, un invito a riflettere su ciò che riteniamo giusto e cosa sbagliato e a ricordarci che le cose sbagliate si possono cambiare.

Avere una storia importate da dire e qualcuno a cui raccontarla rimane per me ancora il punto di incontro con l’altro, la condivisione di qualcosa di umano, di qualcosa che tende alla bellezza.

E di bellezza ne abbiamo un disperato bisogno.

Francesca Botti

