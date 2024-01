La foto storica: Il calcio a Sona alla fine degli anni Cinquanta

In questi giorni di tre anni fa il Sona Calcio era sulle pagine di tutti i giornali nazionali per l’ingaggio del famoso calciatore brasiliano Maicon che, assieme ad un altro ex della serie A l’italoargentino Dellafiore, erano le stelle della squadra iscritta per il primo anno al campionato di serie D.

E’ stato il punto più alto raggiunto nel calcio da una compagine del Comune di Sona, che ha disputato tre stagioni nella massima serie dilettantistica fino alla retrocessione dello scorso anno e alla ripartenza di questa stagione in prima categoria.

Con la fotografia qui sopra invece torniamo agli albori. Siamo verso la fine degli anni Cinquanta quando alcuni ragazzi di Palazzolo, che riportiamo nella didascalia qui sotto, hanno disputato assieme ai coetanei ventenni di Sona il campionato di terza categoria, primo passo del calcio nazionale.

In piedi da sinistra: Tagliapietra, Rinaldi, Giancarlo Manzati, Meche, Oliosi e Marchi. Accosciati: Roberto Fasoli, Bruno Giacomelli, Giancarlo Ambrosi, Melegari, Zampini.