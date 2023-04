La forza disarmante del bene

Qualche tempo fa, dalle pagine del Baco, abbiamo raccontato l’attività dell’associazione “Il Dono” di Lugagnano attraverso la bellissima testimonianza di uno dei suoi fondatori, Gigi Tomelleri. Egli, in particolare, faceva notare come il bene derivato dall’operato dell’associazione fosse andato allargandosi a macchia d’olio oltre ogni aspettativa, coinvolgendo a sua volta altre realtà associative del nostro territorio, in un susseguirsi di nuovi e concreti progetti a favore dei più bisognosi.

Di fronte a tutto questo bene, dichiarò di “sentirsi come disarmato” e in dovere di ringraziare la provvidenza e tutte le persone che ne diventavano suo strumento. A sentire questa ma anche altre testimonianze, verrebbe da dire senza ombra di dubbio, che “il bene è disarmante”: ma cosa vuol dire davvero?

Sono andata innanzitutto a cercare il significato del verbo “disarmare” e ho trovato, fra le varie accezioni, questa: calmare, rabbonire, far passare lo sdegno o l’ira a qualcuno o moderarne l’aggressività, togliergli la volontà di reagire con atti o con parole. Ed è proprio questo che succede, quando si fa e si riceve del bene: si resta come inerti, inebriati, sopraffatti (positivamente) dal beneficio che ne traiamo.

Perché fare del bene è contagioso, e più ci si allena a praticarlo più non possiamo farne a meno, anzi, il benessere che proviamo ci spinge a continuare. A mio parere è l’allenamento quotidiano, quello migliore: fatto di piccole cose, piccoli gesti, spesso si tratta solo di un sorriso o di una parola di conforto detta al momento giusto.

Ad ognuno di noi, tutti i giorni, si presentano occasioni per fare del bene: in famiglia, al lavoro, con gli amici, e in generale nella comunità in cui viviamo, soprattutto in tempi come questi che stiamo vivendo, di crisi economica pesante e venti di guerra insidiosi. Siamo tutti chiamati, mai come adesso, a fare la nostra parte e, permettetemi di dire, non ci sono scuse. Fare del bene non è una questione politica né religiosa, non è roba per ricchi, o per chi non ha problemi.

Pensiamo al mondo del volontariato: se così fosse, sarebbe praticamente un deserto perché tutti hanno poco tempo, tanti pensieri e cose a cui star dietro. Ma la libertà di scegliere che persone essere, quello lo decidiamo noi e il bene come stile di vita è un lusso che ci possiamo permettere tutti, perché è gratis.

A volte poi ci sono delle storie eccezionali, come mi è capitato di sentire qualche tempo fa, che sembrano opera di qualche super eroe ma che non sono altro che frutto delle forze di singoli, che messe assieme diventano una potenza: in un condominio della nostra provincia, i residenti si sono fatti carico delle spese di installazione di una piattaforma mobile che permette ad una donna disabile che abita nel palazzo, di superare quei sei gradini che le tolgono di fatto la libertà.

Mi hanno colpito particolarmente le parole dell’amministratore di condominio che si diceva alquanto sorpreso e commosso dal gesto dei condomini, che si sono resi disponibili senza batter ciglio ad andare incontro al problema della vicina. E mi ha colpito anche il fatto, che la maggior parte delle persone che hanno contribuito alla spesa, fossero pensionati, anziani che probabilmente hanno rinunciato a qualcosa per donarlo all’altro.

E’ (anche) in gesti come questi dove, a mio parere, sta racchiuso il significato dello slogan “il bene è disarmante”, perché fatti di altruismo autentico, inaspettato e senza pretesa o aspettativa di alcun ritorno, ma con il solo scopo di aiutare l’altro.

E non bisogna mai vergognarsi di fare del bene per paura di essere derisi, o etichettati con appellativi sminuenti e offensivi o peggio passare per deboli, come spesso si tende a giudicare oggi le persone che si impegnano per un mondo con meno ingiustizie e che lavorano per migliorare la condizione di chi gli sta vicino.

E’ lo spirito e l’intenzione con cui si genera questo bene, a fare la differenza e a dire chi siamo, contro ogni pregiudizio o dubbio.