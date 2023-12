La forza di esserci sempre. Tradizionale festa del tesseramento per gli Alpini di Lugagnano

Venerdì 8 dicembre si è celebrata a Lugagnano la tradizione festa del tesseramento per il Gruppo Alpini della frazione, guidato dal capogruppo Fausto Mazzi.

Il programma ha visto alle 10 l’alzabandiera in Baita e quindi – dopo il corteo sulle note del Corpo Bandistico di Sona – la messa nella chiesa parrocchiale, celebrata dal parroco mons. Giovanni Ottaviani e animata dal coro ANA Amici della Baita di Lugagnano, che ha recentemente festeggiato i dieci anni dalla fondazione.

Dopo la messa si è tenuto l’intenso momento della deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti per chiudere con il pranzo sociale a Peschiera del Garda. All’evento hanno partecipato gli Alpini, i coristi e molti simpatizzanti. Per il Comune di Sona erano presenti il sindaco Gianfranco Dalla Valentina, che ha ricevuto una targa per i suoi vent’anni di appartenenza al Gruppo, e la vicesindaco Monia Cimichella.