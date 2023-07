“La forza dello stare assieme”: Anche il vescovo alla conclusione del campo parrocchiale di Sona, San Giorgio e Palazzolo

“Dobbiamo riscoprire la forza, la necessità e l’importanza dello stare assieme. Vanno riscoperti i valori della condivisione, unica possibilità per avere comunità solidali e unite”. Con queste parole il vescovo di Verona Domenico Pompili ha salutato domenica 9 luglio le circa trecento persone che hanno partecipato alla conclusione del camposcuola parrocchiale di Sona, San Giorgio in Salici e Palazzolo.

A questa importante e bella esperienza, che si è tenuta nell’incantevole scenario di Fai della Paganella, hanno partecipato ben 105 ragazze e ragazzi, accompagnati e guidati da un’importante squadra di preziosi animatori e volontari.

Domenica, per la chiusura del campo parrocchiale, sono saliti a Fai anche genitori, fratelli e nonni, che hanno partecipato alla messa con il vescovo e, successivamente, al momento conviviale del pranzo in una bellissima atmosfera di comunità, come auspicato da mons. Pompili.

Protagonisti della giornata anche l’organizzatore del campo parrocchiale, il parroco di Sona don Giorgio Zampini, ed il giovane sacerdote don Fiorini, originario di Palazzolo e che proprio in questi giorni assume l’incarico di curato presso la parrocchia di Negrar. A rappresentare tutta la cittadinanza era presente, sia alla celebrazione che poi al pranzo, anche il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina.