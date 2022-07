La forza dei volontari della Sagra di Lugagnano, che si conferma uno dei primi eventi estivi del territorio

Grandi numeri per la sagra parrocchiale di Sant’Anna e San Rocco a Lugagnano, organizzata dalla parrocchia con il circolo NOI, il comitato carnevale e l’AVIS. dal 21 al 26 luglio, che si conferma uno degli eventi più importanti dell’estate veronese.

L’evento, che è tornato ad essere organizzato dopo due anni di stop a causa della pandemia, è stato contrassegnato come al solito da un ricco programma che ha visto succedersi tanti appuntamenti, come le tante serate danzanti, il concerto della banda di Weileri, la pesca di beneficienza, i fuochi artificiali e la premiazione da parte del Comune delle botteghe storiche del territorio.

La premiazione delle botteghe storiche del Comune.

Novità di quest’anno anche la presenza dei gazebo delle associazioni, che hanno così potuto presentare alla comunità le loro attività: AVIS Lugagnano, SOS Sona, ANTS Onlus per l’autismo, Centro Aiuto Vita, Panta Rei, Vivi la Missione con I compagni di Janeba e le suore Missionarie, Il Dono e i Sixtiers Years. Un’idea, quella dello spazio per le associazioni, che Giampaolo Badin e Carlo Barbi hanno portato avanti in sostituzione della tradizionale mostra “LUnART” che non si è potuta tenere per mancanza di spazi.

Tutte le sere, come da tradizione, si è potuta gustare dell’ottima cucina con piatti tipici, pizza con forno a legna, frittura di mare e dolci di produzione propria, con il consueto valore aggiunto del servizio al tavolo. In tema di qualità e attenzione all’ambiente va segnalato che anche quest’anno quella di Lugagnano è stato un evento plastic-free.

Non secondaria, infine, la constatazione che la sagra si tiene nel pieno e completo rispetto delle norme in materia di safety e security, con i varchi di accesso e tutte le altre prescrizioni previste. Una situazione sicuramente non scontata, considerato quanti eventi sono stati cancellati in provincia di Verona proprio per la complessità e gli oneri che comportano l’applicazione di queste norme. A garantire la salute di tutti, come sempre preziosa la presenza del SOS di Sona.

Insomma, un appuntamento, nonostante il gran caldo, nel segno della qualità e dell’accoglienza, come è tradizione a Lugagnano.

E come gli scorsi anni, una citazione ed una nota di merito particolare va rivolta ai tantissimi volontari, di tutte le età, che hanno donato qualità, passione e tempo prezioso perché tutto funzionasse al meglio. Trasformando la sagra in un vero e proprio evento comunitario.

Le foto del servizio sono di Gaetano Fattori.