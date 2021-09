La fine dell’estate (e perché gli inizi sono belli e ci servono)

La fine dell’estate è ormai arrivata, anche se non è stata ancora istituita una data precisa per festeggiarla (o compiangerla).

Me ne sono accorta andando in banca lunedì mattina alle 8:30, perché ho visto tantissimi bambini ingrembiulati a spasso con le proprie mamme e papà pronti per iniziare, o proseguire, il lungo percorso dell’istruzione obbligatoria.

Mi sono venuta in mente io. Lunedì per me era un giorno come un altro, sono tornata dalle ferie il giorno prima e dovevo semplicemente andare in banca, fine. Invece per tantissimi bambini era il primo giorno di scuola! Cioè magari il primo giorno di prima elementare! Che emozione!

Mi ricordo quel giorno del lontano 2000 quando io, mio fratello e i miei cugini, siamo stati messi in fila uno accanto all’altro nel vialetto del giardino per essere immortalati in una fotografia che ci ritrae tutti sorridenti.

Mia nonna si è messa in mezzo più volte per sistemarci il colletto e i ciuffi, ed era più agitata di noi. Ricordo che avevo le mie scarpe preferite, blu e grigie, come piacevano a tutte le bambine, un paio di jeans, un taglio di capelli che chiamarlo caschetto sarebbe stato un complimento e una voglia matta di diventare grande.

Anche negli anni successivi quando si avvicinava l’inizio della scuola ero sempre molto agitata ed euforica. Provavo ansia da prestazione mista a ansia sociale già dai 9 anni per cui vi lascio immaginare il mio percorso di sviluppo infantile nella gestione di queste profonde emozioni.

Adoravo l’idea di preparare tutto l’occorrente per un ottimo inizio di anno scolastico: la cartella, sempre quella, rossa con i fulmini (anch’essa molto femminile), l’astuccio gigantesco abbinato alla cartella con tutti i colori in ordine cromatico ed etichettati col mio lunghissimo nome e cognome, i libri ricoperti a mano dalla mamma a cui dovevo apporre l’etichetta con su scritto, in lettere perfette, le mie generalità e la materia di studio, ma soprattutto mi emozionava l’idea di scegliere vestiti per il primo giorno.

Quello sarebbe stato il mio biglietto da visita, il mio cartellino, e volevo assicurarmi di essere carina, rispettabile, simpatica ma non troppo femminile. La sera prima faticavo ad addormentarmi dalla contentezza perché tutto sarebbe ripartito come qualche mese prima, con tante cose da fare ogni giorno e le settimane piene.

Io non capivo come mai i bambini si lamentassero così tanto di tornare a scuola. Certo, nessuno ha mai voglia di fare i compiti, prendere note di demerito e richiami sul registro, essere messi in punizione o ancora peggio, imparare le tabelline, però dai a me tornare a scuola piaceva davvero un sacco. Avrei rivisto i miei amici tutti i giorni, cosa che accadeva solo durante il grest, avrei imparato cose nuove e avrei trovato qualcuno con cui bisticciare in cortile perché mi obbligava a fare un gioco che non volevo fare, qualche bambina a cui imporre una volta per tutte la mia individualità, la mia libertà e scaricando le mie lamentele alle maestre.

Ero pronta a riniziare la mia routine e le mie abitudini di sempre, in quel susseguirsi di eventi che dà, in un certo senso, una continuità sicura. Ero pronta a mangiare le nastrine con il latte la mattina, portarmi il “te piccolo” per merenda, lavarmi mani-faccia-denti, prendere lo zaino, salire in macchina con la mamma e i miei fratelli e dire una preghierina a Gesù. All’epoca le dicevo ancora.

Sarò scontata, ma io credo proprio che gli inizi siano belli, che se ne dica. I “primi giorni” di qualsiasi cosa sono quel misto di agitazione, contentezza, ansia, mal di stomaco, euforia e voglia di fare che vanno goduti e ricordati così come sono. Imperfetti ma bellissimi.

Il primo giorno di scuola elementare, la prima volta che ti chiamano alla lavagna, la prima gita, la prima lezione di tennis o di calcio, la prima volta che ti compri un telefono tutto tuo, il primo viaggio in aereo, il primo giorno di lavoro, il primo parcheggio a S venuto male, la prima figuraccia, quando torna la primavera e quando mettono fuori le prime luminarie natalizie. Gli inizi ci servono.

Anche quelli semplici e routinari. Non sarebbe bello se le cose fossero sempre uguali, dai. La primavera è bella perché prima c’è l’inverno, altrimenti non l’apprezzeremmo. Stessa cosa per le ferie, sono belle se si ha lavorato e ci si prende una pausa, altrimenti che senso avrebbero.

Ho pensato che è proprio bello il momento in cui tornano gli inizi: ti scombinano la realtà e ti obbligano a mettere in atto dei cambiamenti, degli aggiustamenti nella quotidianità, in un certo qual modo ti svegliano e ti danno una scossa. Bella l’estate, ma vuoi mettere quando inizi a vedere le foglie rosse, gialle e arancio? Fantastici i bikini, ma quanto è bello mettersi dopo tanto tempo il maglione con i jeans e gli stivali? Non starei in maniche corte tutta la vita, anche se soffro estremamente il freddo. Considerando poi quanto mi sono costati due cappotti nuovi acquistati nel 2020 senza mai l’occasione di sfoggiarli… non vedi l’ora di patire il freddo e lamentarmi di quanto fosse bella l’estate nonostante la pressione sotto i tacchi.

Non vedo l’ora di desiderare, nel mezzo dell’inverno, che arrivi la primavera perché vorrebbe dire desiderare di cambiare, di ricominciare, di vivere diversamente. E anche se ci sarà tantissimo freddo da patire e tanto tempo da aspettare, l’idea di un nuovo inizio proietta la mia mente un po’ più in là con la consapevolezza però che ormai le mezze stagioni non esistono più.