La festa di quelle donne che alle volte non sentono di esserlo

Quando Mario (il Direttore del Baco) mi ha chiesto di scrivere l’editoriale per il giorno della Festa della Donna, mi ha colta di sorpresa.

Non solo perché di solito mi occupo quasi esclusivamente della creazione grafica della copertina, ma anche e soprattutto perché, tra le bravissime e bellissime donne che scrivono per il Baco, lui ha chiesto proprio a me, che mi sento tutto tranne che femminile e molto distante dal poter essere definita a pieno titolo “donna”.

Come posso scrivere quindi per le donne, nella ricorrenza più importante a loro dedicata?

Mentre bevo té e mangio una fetta di cheesecake per darmi la carica (ne ho sicuramente bisogno), penso alle parole che ho appena scritto, e mi colpisce vedere quanto mi senta insicura e distante da quello che rappresenta la parola “donna” per me.

Ma soprattutto mi chiedo: ci saranno altre persone che, come me, non si sentono propriamente donne? E se sì, per quale motivo? Forse non si sentono abbastanza femminili, perché ai tacchi preferiscono le scarpe larghe e alle gonne preferiscono la tuta, perché non sanno truccarsi (o non vogliono farlo) o perché hanno la testa rasata quando invece sarebbe più femminile una chioma di capelli fluenti?

Allora mi viene spontaneo chiedermi anche cosa sia la femminilità per le donne intorno a noi: da Giorgia Meloni nostro Primo Ministro, a Elly Schlein appena eletta a guida del PD, fino a Chiara Ferragni e a tutte le donne che hanno preso voce sul palco di Sanremo. Figure di forte rilievo, con visioni spesso opposte su quello che significa “donna”.

Nel frattempo, la cheesecake è finita, il té si è freddato e io mi sono resa conto che ho scritto un editoriale dove ci sono più domande che risposte.

L’unica certezza, mentre alla radio ascolto Four Women di Nina Simone, è che intorno a me sento aria di primavera, ma anche di cambiamento. Ed è per questo allora che dedico l’editoriale a tutte le donne, anche a quelle che alle volte non sentono di esserlo.