La discarica Cà di Capri a Lugagnano e quella risposta sbagliata dell’amministrazione Mazzi

Vi è anche una questione politica nelle intricate novità che riguardano la discarica Cà di Capri, raccontate dal Baco in esclusiva, con la richiesta della ditta che la gestisce di poter variare le prescrizioni di conferimento dei rifiuti. Istanza che ha aperto il dibattito tra chi vorrebbe esplorare la possibilità e chi è schierato per un deciso no.

Una questione politica che riguarda la modalità con le quali sindaco e amministratori hanno risposto ad un’interpellanza del gruppo consigliare della Lega. A fronte di una richiesta di informazioni sui motivi per i quali i consiglieri di minoranza non siano stati informati ed abbiano appreso della questione leggendola sul Baco e, quindi, su quale sia l’utilità della commissione ambiente, la risposta è stata incomprensibile per i rapporti che devono (dovrebbero) esistere tra chi legittimamente amministra e chi legittimamente svolge il ruolo di controllore dai banchi dell’opposizione.

Sconcerta che di fronte ad una questione così delicata e sofferta, che da decenni preoccupa la comunità di Lugagnano, la risposta dell’amministrazione, redatta dal consigliere Bellotti e letta durante la seduta del consiglio del 29 luglio scorso dal sindaco Mazzi (nella foto di Mario Pachera), si arrocchi su un formalismo sterile: “le commissioni non possono essere utilizzate per informare la minoranza sulle varie tematiche che coinvolgono gli uffici comunali o l’attività di questa amministrazione, ma servono per discutere di regolamenti e tematiche che devono essere poi trattati in questo consiglio comunale”. Parole che, tra l’altro, se prese alla lettera rendono cogente la domanda su cosa servano realmente le commissioni consiliari. Perché, se l’utilità è solo quella indicata dalla maggioranza, rischiano di ridursi a ben poca cosa, altro che spazio di discussione condiviso tra maggioranza ed opposizione.

Ma non finisce lì. Inspiegabile è anche il passaggio nel quale l’amministrazione giustifica la mancata convocazione di una seduta specifica della commissione ambiente sostenendo che riunirla non sarebbe stato addirittura eticamente corretto. In quanto ne sarebbe disceso “un esborso delle casse comunali pari al valore di circa 245 euro, tanto è il costo della commissione territorio e ambiente se fossero presenti tutti i consiglieri, solo per informare i consiglieri di una procedura ambientale avviata da un privato; altrimenti, per lo stesso motivo, dovremmo convocare la commissione continuamente per informare i consiglieri di tutto il lavoro tecnico che svolge il servizio tutela ambientale”. Come se la vicenda Cà di Capri potesse essere derubricata ad una qualsiasi altra generica questione tecnica che interessa gli uffici comunali. Tacendo poi, per carità di patria, su quel richiamo ad un’eventuale spesa di 245 euro. Perché a quel punto forse qualcuno potrebbe sostenere che sarebbero altre le spese da porre all’indice.

E il tono non migliora quando la risposta dell’amministrazione Mazzi alla Lega arriva poi al merito della questione Cà di Capri. Scrivere che “alla Regione non è stata inoltrata alcuna richiesta di ampliamento, aumento o diversificazione dei rifiuti da parte della ditta Rotamfer. E’ invece stata presentata una richiesta di ‘modifica non sostanziale’ all’autorizzazione in vigore per poter conferire al posto di una parte di rifiuto conto terzo a matrice terrosa, una parte di rifiuto conto proprio (car-fluff), senza modificare in alcun modo la volumetria già autorizzata” significa non volerci proprio entrare nella vicenda, confrontandosi francamente ed apertamente con le minoranze.

Perché è evidente – come abbiamo provato a spiegare sulle colonne del Baco – che quell’istanza di Rotamfer apre potenzialmente le porte ad un utilizzo parzialmente differente della discarica, che va oltre l’accordo sottoscritto nel 2017, tema sul quale è doveroso che vi sia da subito un ragionamento che coinvolga tutte le parti. Una questione, quindi, non secondaria né banale, come dimostra in maniera solare il fatto la maggioranza sonese proprio su questo punto si sia in questi giorni spaccata in due.

Quella a cui abbiamo assistito non rappresenta, pertanto, una bella pagina politica per l’amministrazione Mazzi. Sembra paradossale, ma uno dei problemi che ha vissuto la maggioranza in questa legislatura è proprio quello di non aver avuto in consiglio comunale un’opposizione particolarmente incalzante e quindi è poco abituata ad un confronto forte sul suo governare. Lo si vede chiaramente in quella risposta poco ragionata e poco pensata. Poco politica. Ma questa non può certo essere una giustificazione.

Il confronto politico, soprattutto su questioni spinose, è sempre faticoso, difficile ed impegnativo. E può esserci la tentazione di sfuggirlo, soprattutto quando il tema crea difficoltà anche interne alla stessa maggioranza. Ma se si crede realmente che in democrazia la ricerca del dialogo con le altre voci che formano il concerto pubblico costituisce uno dei requisiti fondamentali per chi ha avuto l’alto mandato di governare, allora non si può fare l’errore di una risposta come quella che ci è toccato leggere.