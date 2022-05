La cura di se stessi, a partire dal sorriso: il dottor Ezio Costa lunedì ne parla a Villafranca

Trovare (o ritrovare) il tempo, prezioso, per prendersi cura di sé: ne parlerà il dottor Ezio Costa, nella serata in programma lunedì 9 maggio alle 20.45 all’Auditorium comunale di Villafranca (in streaming sui canali social di Eventi Villafranca).



L’appuntamento con il dottor Costa si inserisce nel tradizionale ciclo di incontri “Familiarmente”, organizzato e promosso dall’assessorato alle politiche sociali e famiglia del Comune di Villafranca, che quest’anno si concentra sul tema “il tempo della cura”.