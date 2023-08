La cucina da campo del SOS Sona in Ucraina: “Funzionante e in piena attività”

Ad inizio aprile 2022 la cucina mobile da campo del SOS Sona lasciò l’associazione per una finalità umanamente nobilissima: diventò un presidio essenziale nella gestione dell’emergenza umanitaria generata dalla guerra in Ucraina.

La richiesta arrivò direttamente dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Veneto che finanziò, nel 2009, l’acquisto del manufatto. A tutti gli effetti la cucina era quindi un presidio a disposizione del Dipartimento Regionale o Nazionale in caso di emergenza ma gestito, custodito e manutenuto da SOS Sona, che in assenza di allertamenti la poteva utilizzare per attività istituzionali dell’associazione.

Per SOS è stata una separazione dolorosa ma consapevolmente accettata in quanto necessaria e non procastinabile. L’eco della guerra in terra europea era al culmine, la sensibilità e l’immaginario collettivo nazionale erano fortemente scossi dai fatti e dalle immagini che provenivano dall’Ucraina. Sono state tantissime le iniziative umanitarie che sono nate anche nella comunità di Sona. Anche l’amministrazione comunale si mosse a favore dell’emergenza rispondendo, con l’appoggio delle associazioni del territorio, alla richiesta di aiuto pro Ucraina proveniente dalla comunità gemellata di Wadowice.

Una volta conferita è rimasta nel tempo la curiosità di sapere dove la cucina fosse stata destinata, come fosse utilizzata e soprattutto se fosse veramente utile ai bisogni della popolazione. Varie ricerche sono state fatte ma non si è mai riusciti a trovare il canale giusto per trovare le risposte alle domande che dal SOS si ponevano. Era ed è uno scenario dominato da caos e dall’emergenza generati dalla guerra, in un territorio immenso qual è l’Ucraina, con priorità nel vivere quotidiano cadenzate dalla necessità di sopravvivere e far sopravvivere.

Notizia di questi giorni è che, grazie all’interessamento di Klaudia Profilio, amica di Wadowice, città gemellata con il Comune di Sona, si è riusciti a trovare il luogo in cui la cucina si è collocata e, soprattutto, si è riusciti a dare la risposta più importante di tutte: la cucina è pienamente funzionante ed in piena attività. Una notizia molto bella e che al SOS è stata appresa con grande soddisfazione.

Si trova a Kryvyj Rih, una città dell’Ucraina meridionale, situata a 140 km a sud-ovest di Dnipro. È un importante polo metallurgico nella regione del Kryvbas. Si trova a 210 chilometri da Zaporizhzhia, sede della più grande centrale nucleare d’Europa occupata dalla Russia, fonte di seria preoccupazione per tutta l’Europa sotto lo spettro della minaccia atomica.

A Kryvyj Rih la cucina ha trovato sistemazione presso la parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, gestita dalla Congregazione dei Frati Salesiani. Due volte alla settimana vengono serviti alle persone bisognose circa 130-150 pranzi al giorno. Sono cittadini Ucraini reinsediati a Kryvyj Rih dalle zone vicine al fronte di guerra.

Nel settembre del 2022 un bellissimo articolo sull’argomento è comparso sul loro sito. Il titolo esprime un sentimento di riconoscenza universale: “Dono della Provvidenza di Dio”. Quella provvidenza che si manifesta quando c’è bisogno e che prende vita dalle azioni di solidarietà concreta che le persone sanno intraprendere.

L’arrivo della cucina si colloca in un progetto più ampio denominato “Un Panino per uno Sloty”. Lo Sloty è la moneta polacca e il titolo del progetto sta ad indicare che anche un piccolo contributo, uno sloty appunto, è sufficiente a generale la sostenibilità di base, un panino, per persone in difficoltà. Concetti semplici ma efficaci.

La cucina è arrivata nella comunità salesiana per intercessione del vescovo Paweł Gonczaruk, ordinario della diocesi di Kharkiv-Zaporizhia. E lì è diventata un bene prezioso. Nel ringraziare il vescovo, la congregazione rivolge un sentimento di gratitudine anche ai benefattori italiani.

Una donazione che unisce, in un legame solidale, un ente pubblico finanziatore, la Regione Veneto, ed una organizzazione di Volontariato, il SOS, che ha gestito con cura e amore per 13 anni la cucina. Una donazione che emoziona.

Dal SOS arriva un doveroso e sincero grazie di nuovo a Klaudia per essersi spesa, con affetto e abnegazione, nella ricerca delle informazioni. Il fare il bene genera altro bene e coinvolge le persone che amano fare il bene.