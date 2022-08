Una buona parte del sangue che viene donato in Italia serve a salvare vite umane o perlomeno a cercare di salvarle. In questo periodo estivo in particolare si prevede, purtroppo, un aumento sensibile di incidenti lungo le strade e autostrade e di conseguenza maggiore necessità di sangue. Nel 2019 sono stati circa 3500 i morti sulle strade italiane e moltissimi i feriti gravi rimasti invalidi permanenti. Il 2020 e il 2021 a causa della pandemia sono stati meno tragici. Infatti, per mesi abbiamo usato molto meno i nostri veicoli, ma il 2022 rischia di vedere crescere verso l’alto la curva degli incidenti.

Con queste premesse è lecito chiedersi come stiano andando le donazioni di sangue in questo anno molto difficile e ne parliamo con il presidente della sezione Avis di Lugagnano Valentina Boscanini (nella foto di Mario Pachera).

Presidente, ci può parlare della situazione donazioni sia per la nostra sezione che a livello nazionale?

Purtroppo, a meno di imprevedibili cambi di tendenza nel prossimo semestre, il numero delle donazioni è in calo rispetto ai tre anni precedenti. Per quanto riguarda la nostra sezione, se teniamo la data del 15 luglio come riferimento, le donazioni nel 2019 sono state 339, nel 2020 338, 391 del 2021 e quest’anno si sono fermate a 334. La stessa tendenza di manifesta anche a livello provinciale con 18.491 donazioni al 30 giugno 2019, 17.826 nel 2020, 18.585 nel 2021 e 17.521 nel 2022. Considerato che il 2019 è stato il peggiore anno per donazioni nel decennio 2010-2020 per il nostro gruppo, la situazione non è molto rosea. Anche al livello regionale e nazionale siamo circa al 4-5% di donazioni in meno rispetto al 2019, ed è quindi prevedibile che nei prossimi mesi andremo incontro a delle difficoltà a reperire sangue. Purtroppo, non si risolveranno grazie alla disponibilità di regioni come la nostra che hanno sempre avuto scorte eccedenti rispetto alla domanda ed andavano a “compensare” le regioni in difficoltà. Il sangue disponibile sarà inevitabilmente destinato a garantire terapie salvavita a pazienti affetti da malattie gravi come i talassemici mentre gli interventi chirurgici non urgenti dovranno essere rimandati. L’Italia ha, quindi, seri problemi a garantire terapie trasfusionali agli ammalati ma anche a fornire plasma per la produzione di medicinali plasmaderivati, problema questo da non sottovalutare.

E’ preoccupata per questa situazione e quale ritiene siano le cause principali della diminuzione di donazioni?

Per quanto riguarda la nostra sezione non sono particolarmente preoccupata e confido che riusciremo a raggiungere i numeri degli anni precedenti, anche grazie alle numerose iniziative che stiamo intraprendendo. Voglio ricordare, tra l’altro, il nuovo servizio telefonico a cui chiunque può rivolgersi per dubbi sulla donazione e ricevere informazioni sulle novità dell’associazione. Non posso dire lo stesso per altre sezioni, soprattutto della bassa veronese. Forse uno dei motivi principali del regresso donazionale è la mancanza di personale sanitario, in particolare di medici trasfusionisti, che ha portato alla chiusura di alcuni punti trasfusionali o la riduzione degli orari di prelievo. Altre motivazioni sono legate al caldo eccezionale di questa torrida estate che non invoglia a donare sangue per ovvi motivi di salute. Si aggiungano poi motivazioni personali, come quello di avere fatto recentemente dei tatuaggi oppure di dover partire per le vacanze. Quest’anno, inoltre, per chi ama la montagna, si presenta il problema delle zecche. Infatti, quando si viene punti da questi insetti per quattro mesi non si può donare. Non dimentichiamo, inoltre, che siamo ancora in piena recrudescenza della pandemia, i casi sono ancora numerosi e ciò influisce anche sul numero delle donazioni.

Cosa ne pensa della proposta di rendere le donazioni soggette a “rimborso” per i donatori?

Io penso che la gratuità della donazione debba essere assolutamente mantenuta. Sono stati fatte delle indagini prendendo come esempio alcuni paesi in cui si le donazioni vengono remunerate come l’America e l’Ungheria. Si è riscontrato che i donatori volontari sono molto più assidui perché lo fanno per altruismo con la motivazione di aiutare gli altri gratuitamente e si sentono parte di un sistema associativo che li coinvolge in maniera costante e duratura. Il donatore rimborsato, invece, non ha vere motivazioni e statisticamente nel giro di tre anni smette di donare. Inoltre, è meno resistente nei momenti di crisi emergenze come è stato durante la pandemia.

Quindi?

Al momento credo che non ci resti che perseverare con le attività di sensibilizzazione e puntare molto sui giovani che contrariamente a quanto si ritiene sono molto sensibili a queste problematiche. Anche i bambini delle scuole primarie e secondarie si dimostrano interessati quando i nostri volontari si recano nelle scuole a spiegare il mondo della donazione. Cercheremo, quindi, di incrementare ulteriormente i nostri interventi. Ma come sempre servono persone disponibili a spendere parte del proprio tempo per queste iniziative. Il messaggio che comunque dobbiamo continuare a trasmettere è che donare sangue è donare vita senza aspettarsi niente in cambio con la consapevolezza che anche noi un giorno potremmo essere dalla parte del ricevente.