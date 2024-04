La comunità di San Giorgio in Salici piange la perdita di Giovanni Gaiardoni, da tutti conosciuto come il Cionca

Oggi la comunità di San Giorgio in Salici si stringe nel dolore per la perdita prematura di una figura amata e benvoluta, Giovanni Gaiardoni, soprannominato affettuosamente come il Cionca. Giovanni ci ha lasciato ieri, il 2 aprile, all’età di 72 anni, dopo un lungo percorso, costellato da momenti difficili e delicati.

Conosciuto da tutti, sia nel paese che nei Comuni limitrofi, Giovanni era considerato un’icona della nostra comunità, un’anima gentile che ha lasciato un vivido ricordo nella mente di chiunque lo abbia conosciuto. La sua non è stata una vita semplice, gli ultimi anni, in particolar modo, hanno pesato considerevolmente sulla sua salute.

Il nome di Giovanni è diventato sinonimo di ospitalità e calore umano, soprattutto grazie alla sua amata trattoria a San Rocco Il Bersagliere. Non c’è praticamente nessuno a San Giorgio, o nelle vicinanze, che non abbia mangiato al suo locale, ma più dei piatti, cucinati con cura e amorevolezza, è l’atmosfera accogliente e familiare che fa sì che tutti si sentano casa. Ora più che mai risulta difficile immaginare San Rocco ed il suo ristorante senza di lui.

I funerali di Giovanni si tengono venerdì 5 aprile, alle ore 10 nella chiesa di San Giorgio in Salici. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nell’animo dei suoi familiari, amici e tutti coloro che hanno potuto conoscerlo, tuttavia siamo grati del tempo che Giovanni ha potuto trascorrere a San Rocco e l’eredità che ci ha lasciato e che dobbiamo saper ricordare ogni giorno. Ai famigliari e a chi gli ha voluto bene vadano le condoglianze della redazione del Baco.