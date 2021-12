La commissione agricoltura e il duro attacco della Lega di Sona nei confronti della maggioranza

Riprendiamo da dove abbiamo interrotto la narrazione del consiglio comunale di martedì 23 novembre. La nomina dei componenti delle Consulte di frazione è stata formalizzata senza sorprese: non siamo al corrente del confronto dietro le quinte tra maggioranza e minoranza in merito alla procedura di selezione dei candidati, a eventuali compromessi tra le parti o al meccanismo (anche soggettivo) di scelta dei componenti, ma la votazione è stata lineare, in quanto chi è stato proposto è stato anche votato dai Consiglieri stessi.

Epilogo diverso, invece, per il successivo punto dell’ordine del giorno: l’integrazione dei componenti della commissione mista sull’agricoltura, da otto a undici. Si tratta della quota dei componenti non consiglieri, esterni dal consiglio comunale, ma proposti dai gruppi consiliari stessi al fine di ampliare e diversificare i punti di vista nell’analisi e nello sviluppo delle proposte che riguardano l’oggetto dei lavori della commissione, ossia lo sviluppo economico e la produzione agricola.

Anche per questa integrazione vigeva la quota dei due terzi proposta dalla maggioranza, e un terzo dalla minoranza: l’una ha proposto Marco Andreis e Andrea Venturelli, l’altra ha candidato Michele Bianchi ed Egidio Roviaro. Era inevitabile che uno dei due candidati proposti dai gruppi di opposizione rimanesse fuori, ma non era scontato lo scarto elettorale, dato che il risultato poteva essere in linea alla composizione partitica della minoranza (quattro Consiglieri di Lega – Salvini premier e un Consigliere di Verona Domani per Sona) oppure rivelare anime diverse all’interno del partito leghista.

Qualche sorpresa, tuttavia, è trapelata dallo spoglio dei voti: i cittadini eletti all’interno della quota maggioranza sono Andrea Venturelli (3 preferenze) e Marco Andreis (3 preferenze), mentre nella quota minoranza è stato nominato Michele Bianchi (6 preferenze). Il non eletto è, dunque, Egidio Roviaro, che ha totalizzato 3 preferenze.

Il consigliere della Lega Gaspare Di Stefano.

Mentre il presidente del consiglio Mattia Leoni stava per annunciare il quinto punto all’ordine del giorno, il consigliere leghista Gaspare Di Stefano chiede immediatamente la parola e sferra un attacco durissimo alla maggioranza, accusandola di essere rea di “un atto prepotente e subdolo, di manovre squallide da bassa prima Repubblica, votando un nominativo candidato dalla minoranza. Ciò che si è verificato è una replica vergognosa dell’elezione del vice presidente del consiglio (da loro definita, a suo tempo, una ‘gravissima scorrettezza istituzionale’, NdR) – continua con tono incalzante Di Stefano –. Non aspettatevi da parte nostra nessuna apertura o collaborazione da oggi fino alla fine della consigliatura nel 2023. Io non ho niente contro il cittadino Bianchi – precisa Di Stefano – che gode della mia piena fiducia; ma – rivolgendosi alla maggioranza del sindaco Mazzi – vi nascondete nel segreto dell’urna per fare imboscate che non hanno niente di costruttivo”.

Parole taglienti che sanciscono contro la maggioranza, per usare l’espressione del capogruppo leghista, una “guerra politica”, recepita da qualche consigliere con (im)possibile incredulità.

Non è stato disatteso il regolamento consiliare, non sono state registrate irregolarità amministrative o normative. È stato cambiato il copione politico, aggiunto il ruolo di quattro franchi tiratori che hanno impedito la ricerca di un (naturale) equilibrio all’interno della minoranza e provocato il casus belli.

I consiglieri leghisti Gaspare Di Stefano, Edgardo Pesce e Antonella Tortella abbandonano, a questo punto, l’aula, mentre i Consiglieri di minoranza Nicolò Ferrari (Verona Domani per Sona) e, soprattutto, la neo-eletta Vanna Ghini (Lega – Salvini premier) rimangono al proprio posto.

Ma non è finita lì. Da quanto risulta al Baco, fuori dalla sala e al termine della seduta consiliare si è poi registrato un confronto acceso tra Gaspare Di Stefano e Vanna Ghini in merito alla scelta di quest’ultima di rimanere in Consiglio senza adeguarsi alla linea dettata dalla maggioranza del gruppo.