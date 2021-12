La carità salva, moltiplica il bene e abbatte barriere. Un augurio di Natale dall’associazione Il Dono di Lugagnano

Anche quest’anno si profila, per la nostra comunità di Lugagnano, Sona, San Giorgio e Palazzolo, un Natale non semplice a causa del Covid e delle restrizioni necessarie per limitare la pandemia. Ad ogni modo è bello essere testimoni per la comunità di tanta bellezza che, in un periodo così, rischierebbe di passare inosservata.

L’associazione di Lugagnano “Il Dono” augura a tutta la comunità un sereno Natale e dà testimonianza della tanta carità che si è potuta fare anche durante la pandemia grazie alla generosità di moltissime persone.

Sono molti i progetti che l’associazione ha potuto sostenere: sono state seguite alcune famiglie con soggetti gravemente disabili attraverso progetti di aiuto; è stato fornito l’abbonamento del foglio “La Domenica” per i carcerati della casa circondariale di Verona; sono state sostenute le missioni in Nicaragua, Guinea Bissau e in Togo; grazie alla collaborazione con il Centro Aiuto Vita di Lugagnano sono state sostenute mamme e bambini neonati in difficoltà. Grazie alla collaborazione con il gruppo Alpini di Lugagnano sono state sostenute le suore missionarie francescane di Scutari, in Albania, e il loro progetto Speranza, in cui viene offerta accoglienza a ragazzi abbandonati o disabili.

Di recente, poi, sempre grazie alla collaborazione con gli Alpini di Lugagnano, sono stati inviati anche aiuti umanitari per il campo profughi sulla Rotta Balcanica. Tutti i generi alimentari e vestiti invernali sono arrivati a destinazione il 18 dicembre a Biach (Bosnia Erzegovina) per aiutare concretamente tutti quei profughi che si trovano bloccati nei boschi senza cibo e senza i vestiti adeguati.

Il regalo di Natale che i volontari dell’associazione “Il Dono” vogliono fare alla nostra comunità sono alcune belle testimonianze missionarie che riportiamo qui sotto.

La prima riguarda il progetto Cafal in Guinea Bissau.

Il “Progetto Scuola Cafal” è il frutto della presenza di circa trenta volontari laici (1985-2002) nel villaggio di Cafal, nel sud della Guinea Bissau. Attualmente la scuola è frequentata da 180 alunni, dalla scuola materna alla sesta classe, equamente suddivisi tra femmine e maschi. È una scuola pubblica gestita in collaborazione con la Diocesi di Bafatà e un comitato di gestione dei genitori. Dal 2019 gli amici del “Progetto Scuola Cafal” sono impegnati a sostenere economicamente: i corsi di formazione degli insegnanti tenuti da formatori locali; la fornitura di materiale didattico; parte dell’integrazione salariale, per garantire la continuità degli stipendi e per incentivare gli insegnanti ad accettare l’assegnazione di una cattedra in una zona così periferica; un pasto giornaliero a tutti gli studenti. Investire sulla formazione e sostegno degli insegnati ricade poi sui bambini e attraverso loro i genitori e gli anziani del villaggio prendono consapevolezza dell’importanza dell’istruzione.

L’Associazione “Il Dono” nel 2021 ha sostenuto la ristampa dei libri di testo che non avveniva ormai da tanti anni. Di questi testi beneficeranno anche altre scuole della zona.

Purtroppo, a causa delle copiose piogge del 2020 parte del muro di uno degli edifici scolastici è crollato. I genitori degli alunni, oltre alla retta scolastica, si sono impegnati a preparare il materiale da opera come: travature in legno; sabbia e ghiaia. Il progetto ha deciso di contribuire alla costruzione di una struttura di tre aule con annessa veranda da utilizzare anche per incontri del villaggio, sostenendo i costi dell’acquisto dei mattoni in cemento, anziché i mattoni in terra seccati al sole più sensibile alle piogge, e della costruzione. La scelta di affidarsi alle risorse locali: acquisto dei materiali, trasporto…, permette di incentivare l’economia locale e investire sulla professionalità di tanti ragazzi (muratori, elettricisti, falegnami) formatisi nelle scuole professionali missionarie, che con tanto coraggio decidono di aprire un’attività in proprio. «Se i tuoi progetti hanno come obiettivo un anno, pianta del riso; 20 anni, pianta un albero; un secolo… insegna a degli uomini» (proverbio cinese).

Andrea Gasparato e Cristina Chesini

La seconda testimonianza riguarda il progetto Amakpapè in Togo.

La missione Cuori Grandi si trova nel villaggio di Amakpape in Togo, 75 Km a Nord della capitale Lomé, ed è stata fondata nel 2012 da Maristella Bigogno, missionaria laica da 25 anni in Togo, da Francesca Maifredi, missionaria laica e da suor Patrizia delle madri Canossiane.

La missione si occupa di attività di promozione umana per lo sviluppo del territorio seguendo il carisma canossiano, in particolare della formazione scolastica di circa 500 alunni della scuola dell’infanzia, elementare, media e superiore; della cura dei malati e del sostegno alle famiglie del villaggio. In questi anni abbiamo costruito i due blocchi scolastici, gli alloggi dei professori, l’infermeria e la chiesa, dando così la possibilità di avere un sacerdote sempre presente. Nell’infermeria della missione ogni giorno vengono accolti in media 30 pazienti e curati dalla nostra infermiera Aline. Molti malati presentano situazioni veramente critiche, frutto di anni di mancate cure mediche: spesso infezioni avanzate, ustioni, fratture, ulcere. La piccola infermeria è sempre piuttosto affollata sin dalle prime luci dell’alba, perché il grande problema in Togo è che tutta la sanità è a pagamento, per cui i poveri sono i primi a soffrirne. Nel dispensario della missione tutte le cure vengono somministrate gratuitamente; pertanto, ogni contributo o donazione diventerà un aiuto concreto ai malati e alle famiglie del villaggio. Maristella ci ha insegnato che per cambiare il mondo servono tre cose: le Persone, le Opere che danno concretezza e pongono le basi per il futuro, e la Fede che ci guida.

Questa estate sette giovani del nostro paese hanno sentito il desiderio di vivere la missione e sono andati per tre settimane in Togo dove hanno organizzato un Grest-estivo e si sono messi a disposizione per le opere di carità della missione (la nostra Diletta Gasparato ha raccontato questa bellissima esperienza sull’ultimo numero del Baco, NdR). Per questi ragazzi non è stata solo una esperienza, ma l’inizio di un cammino missionario che li accompagnerà per tutta la vita. Se sentite il desiderio di conoscere la missione e trascorrere qualche settimana in Togo, siete i benvenuti! Vi ringraziamo per il vostro aiuto e per l’interesse dimostrato nei confronti della missione.

Andrea Chesini ed Elisa Pozzerle

Queste testimonianze sono l’esempio di come la carità verso i più bisognosi operi non solo a sostegno di chi la riceve, ma sostenga e faccia camminare anche chi decide di donarsi per gli altri. La carità salva, moltiplica il bene ed è capace di rompere tutte le barriere e le limitazioni che siamo costretti a vivere in un periodo così particolare.

Un augurio di buon Natale e di un felice anno nuovo all’insegna della carità da parte di tutti i soci dell’associazione “Il Dono”.