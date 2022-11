La carica dei 287 Andrea e dei 184 Mazzi. Quali i nomi ed i cognomi più diffusi a Sona?

E’ Andrea il nome più diffuso nel territorio sonese: fra il capoluogo e le frazioni se ne contano ben 287. Non solo cittadini, ma anche cittadine, dato che si tratta di un nome ambigenere, per quanto usato soprattutto al maschile. L’etimologia greca rimanda al sostantivo aner, andros, che significa “uomo”, ma anche al sostantivo andreia, che significa “forza, coraggio”.

Chi porta questo nome festeggia l’onomastico il 30 novembre, quando la chiesa ricorda Sant’Andrea apostolo, patrono fra l’altro del vicino Comune di Sommacampagna.

Il secondo nome più diffuso è Marco, scelta fatta dai genitori di 249 cittadini sonesi e, oltretutto, scelta piuttosto gettonata in Veneto, in quanto legata alla venerazione dell’evangelista patrono di Venezia. L’etimologia rimanda al latino marcus, e il significato è quello di “dedicato, consacrato a Marte”, la divinità romana della guerra; l’onomastico è il 25 aprile, giorno in cui si festeggia la liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Un altro evangelista dà il nome a 204 cittadini sonesi: è Luca, infatti, ad occupare il terzo posto nell’elenco fornitoci dall’anagrafe. La derivazione latina di questo nome rimanda a lux, cioè luce, e l’onomastico si festeggia il 18 ottobre.

Sono maschili anche il quarto e il quinto nome più diffusi, cioè Alessandro (195) e Francesco (178). Al sesto posto si trova invece Maria, che, con le sue varianti, è il nome femminile più diffuso nel mondo. L’origine etimologica è incerta, ma la derivazione più accreditata è quella egizia, che attribuisce a questo nome il significato di “amata”. Naturalmente, il nome Maria viene spesso scelto per il profondo valore cristiano. Nel territorio sonese, le donne che si chiamano così sono 169.

A pari merito come diffusione Matteo e Francesca, che ricorrono 163 volte. Seguono altri due nomi maschili, cioè Davide (156) e Giovanni (154). Al quindicesimo posto c’è Anna: sono 140 le donne che nel sonese portano il nome della patrona di Lugagnano.

Per trovare Luigi, patrono di Sona, occorre invece scendere nella classifica al 32esimo posto: i cittadini che si chiamano così sono 96, mentre le Luigina sono 22. Ci sono inoltre 90 Giorgio e 83 Giorgia, protetti dal Santo da cui nel Comune di Sona prende il nome un’intera frazione. Ci sono poi 49 Giacomo, come il Santo a cui è dedicata la chiesa parrocchiale di Palazzolo, e 22 Salvatore, come il Santo a cui è dedicata la chiesa parrocchiale del capoluogo.

Venendo alla classifica dei cognomi, al primo posto, come prevedibile, c’è Mazzi: si firmano così in 184. Ci sono poi 137 Fasoli e 136 Tacconi. I Girelli sono invece in 124: nel 2013 a questo cognome, che è uno dei più diffusi tra Sona e Bussolengo, Gustavo Pizzamiglio, cittadino di Palazzolo, aveva dedicato un libro intitolato “Il frutteto dei Girelli”.

Al quinto e sesto posto ci sono Cordioli (110) e Ambrosi (105). Concludono la classifica dei primi dieci cognomi del Comune di Sona Tomelleri (83), Benedetti (81), Ferrari (79) e Sartori (76).

Qui sotto le due classifiche complete.

NOMI PIU’ DIFFUSI A SONA

ANDREA 287 MARCO 249 LUCA 204 ALESSANDRO 195 FRANCESCO 178 MARIA 169 MATTEO 163 FRANCESCA 163 DAVIDE 156 GIOVANNI 154 SARA 152 SILVIA 147 MICHELE 146 ELENA 144 ANNA 140 STEFANO 139 ROBERTO 139 GIUSEPPE 139 ELISA 134 NICOLA 128 RICCARDO 122 CHIARA 121 PAOLO 120 GIULIA 120 ALBERTO 116 MATTIA 114 LAURA 112 PAOLA 109 LEONARDO 108 SIMONE 105 DANIELE 101 LUIGI 96 SOFIA 92 LORENZO 92 GIORGIO 90 FEDERICO 90 CLAUDIO 89 VALENTINA 87 MARTINA 87 FABIO 85 GIORGIA 83 CRISTINA 82 PIETRO 81 MASSIMO 79 BARBARA 79 FILIPPO 78 DANIELA 77 ALICE 75 MONICA 74 GABRIELE 74 MARIO 73 STEFANIA 66 NICOLO’ 66 ENRICO 65 ANTONIO 64 GIOVANNA 63 ELISABETTA 62 ALESSIA 62 ROBERTA 61 EMMA 61 AURORA 61 GABRIELLA 60 NADIA 59 TOMMASO 58 LUCIANO 58 DIEGO 58 SONIA 57 MICHELA 57 ANTONELLA 57 RENZO 56 ANNA MARIA 56 BRUNO 56 ANGELO 56 FRANCO 55 CLAUDIA 55 SERGIO 54 LUCIA 54 CRISTIAN 54 ALESSANDRA 54 LUCIANA 52 FEDERICA 52 RITA 51 MARTA 51 CARLO 51 ELIA 50 ARIANNA 50 GIANLUCA 49 GIACOMO 49 MARIA TERESA 48 SABRINA 47 SILVANA 47 GIADA 47 EMANUELE 47 ANGELA 47 SERENA 46 IRENE 46 EDOARDO 46 MASSIMILIANO 45 ALESSIO 45 MIRKO 44 MANUEL 44 GIANCARLO 44 ELEONORA 44 MAURIZIO 43 MATILDE 43 EMANUELA 41 ILARIA 40 JESSICA 40 TERESA 39 PATRIZIA 39 LARA 39 VALERIA 38 GIANFRANCO 38 BEATRICE 38 SAMUELE 37 ROSANNA 37 MARIA GRAZIA 37 GIULIO 37 NICOLE 36 MARA 36 GRAZIELLA 36 FRANCA 36 CATERINA 36 THOMAS 35 RENATO 35 MAURO 35 CAMILLA 35 ADRIANA 35 FLAVIO 34 ADRIANO 34 VERONICA 33 NICOLETTA 33 MARISA 33 MARIA ROSA 33 LOREDANA 32 GIUSEPPINA 32 ROSA 31 DAMIANO 31 NOEMI 30 LINDA 30 MARINA 30 DARIO 30 GIAMPAOLO 29 ERIKA 29 CARLA 29 TIZIANO 28 DENIS 28 DANIEL 28 VINCENZO 27 VITTORIO 27 MARGHERITA 27 CINZIA 27 VITTORIA 26 ZENO 26 JACOPO 26 ANNALISA 26 ORNELLA 25 LINO 25 KATIA 25 CHRISTIAN 25 SUSANNA 24 MILENA 24 MORENO 24 LUISA 24 SILVANO 23 RAFFAELLA 23 LISA 23 FABRIZIO 23 SALVATORE 22 MIRCO 22 LUIGINA 22 GAIA 22 IVANA 22 FIORELLA 22 SEBASTIANO 21 GIULIANA 21 GRETA 21 GIANLUIGI 21 ERICA 21 BRUNA 21 BENEDETTA 21 TIZIANA 20 SANDRA 20 SIMONETTA 20 LORETTA 20 MANUELA 20 DONATELLA 20 ALEX 20 ANITA 20 ANGELINA 20 RAFFAELE 19 GRAZIANO 19 GIULIANO 19 ASIA 19 ALDO 19 UMBERTO 18 RENATA 18 LINA 18 GLORIA 18 GINO 18 CECILIA 18 DINO 18 PIERINA 17 MIRIAM 17 OLGA 17 LORELLA 17 LIDIA 17 EMILY 17 DOMENICO 17 DANILO 17 AMELIA 17 ANA 17 TATIANA 16 RACHELE 16 MARIA PIA 16 MARIA LUISA 16 MARIKA 16 MADDALENA 16 IVAN 16 ISABELLA 16 CORRADO 16 FAUSTO 16 ALFREDO 16 VIRGINIA 15 LUCIO 15 LORIS 15 GIANNI 15 GAETANO 15 GINEVRA 15 CRISTIANO 15 ENEA 15 CLARA 15 AGNESE 15 BIANCA 15 ROMINA 14 LUIGIA 14 FLAVIA 14 GIOELE 14 GUIDO 14 ENRICA 14 DENISE 14 DEBORA 14 CESARE 14 ADELE 14 ANGELICA 14 VIOLA 13 SIMONA 13 VALENTINO 13 STELLA 13 MIRELLA 13 REBECCA 13 NATALINA 13 MARCELLA 13 ILENIA 13 GIORDANO 13 ELIO 13 ENZO 13 ANTONIETTA 13 ANNAMARIA 13 VALERIO 12 RAFFAELLO 12 RENZA 12 LORENZA 12 MARIA CRISTINA 12 LORETA 12 MELISSA 12 IVANO 12 EZIO 12 ETTORE 12 EMILIO 12 ARMANDO 12 AGOSTINO 12 CARLOTTA 12 SANDRO 11 WALTER 11 ROSSELLA 11 OSVALDO 11 FERNANDO 11 FIORENZA 11 SILVIO 10 ZOE 10 VANESSA 10 RINA 10 NICOLAS 10 MARCELLO 10 MARIANNA 10 LETIZIA 10 IDA 10 GUERRINO 10 DINA 10 CELESTE 10 ANTONIA 10 ANDREI 10 ALTRI 4683

COGNOMI PIU’ DIFFUSI A SONA