“La bellezza può salvare il mondo”. Tutto esaurito per il viaggio di don Scattolini sulla figura della donna nell’arte

Grande successo di pubblico in sala consiliare a Sona venerdì 4 marzo per la conferenza di don Antonio Scattolini sul tema: “Donne Belle Belle donne: un excursus ed analisi della presenza di tre donne (più una) nel mondo dell’arte e dei testi sacri”.

Gremita in ogni ordine di posto, con parecchie iscrizioni rifiutate per raggiunti limiti di capacità della sala, l’onore di presentare il relatore, delegato vescovile per la pastorale dell’arte, è toccato all’assessore Elena Catalano ed a Stefano Ambrosi in rappresentanza dell’associazione La Torre di Palazzolo che, assieme alla Pro Loco di Sona, hanno organizzato l’incontro.

Lo spunto per l’argomento della serata, che apre a Sona una finestra sulla grande cultura, è la presenza da qualche tempo sul Municipio di Sona di un cartellone che condanna la violenza sulle donne e a tutte le donne. E il pensiero oggi va in special modo a quelle segnate dalla tragedia del conflitto in Ucraina, alle quali è stato dedicato l’incontro.

“Vediamo in questi giorni cupi molte brutture dall’Ucraina – esordisce don Scattolini – ma dobbiamo educare il nostro occhio a vedere la bellezza dell’altro, e non solo i suoi difetti, per avere uno stimolo a migliorarci. Allo stesso modo esorto i presenti a non rimanere spettatori del conflitto ma ad impegnarsi a dare il contributo, attraverso la Caritas e altre associazioni, verso chi ne ha bisogno”.

Dopo la doverosa introduzione ha inizio il percorso narrativo di don Scattolini, originario di Palazzolo, con l’illustrazione di una straordinaria top ten delle dieci figure femminili più conosciute nel mondo dell’arte; si parte dalle figure in terracotta, simboli di fecondità risalenti a 25mila anni fa fino ad arrivare ai giorni nostri con la Marylin Monroe di Andy Warhol, passando per Nefertiti, per la Gioconda di Leonardo, per la Venere di Botticelli ed altre ancora. Tutti queste vere e proprie icone nelle varie epoche della femminilità del momento.

Ma il vero e proprio argomento della serata è l’analisi di tre donne tra le più raffigurate della storia dell’arte, ovvero Maria, Eva e Maria Maddalena. Attraverso l’analisi di queste grandi donne della storia religiosa e l’emozionante descrizione dettagliata delle immagini che scorrono sul video lo spettatore diventa partecipe di un percorso ben delineato.

Tutto esaurito in sala. Sopra, don Antonio Scattolini con il presidente de La Torre Stefano Ambrosi.

Maria è la madre di Dio e ovviamente sterminata è la sua presenza iconografica; ma la sua è una bellezza tutta spirituale, di trascendenza, tanto più che le parti che colpiscono nelle sue rappresentazioni sono il viso e le mani mentre del suo corpo abbiamo poche raffigurazioni evidenziate quasi sempre dal mantello elegante.

Al polo opposto c’è Eva che invece manda con il suo corpo tutti i messaggi che gli artisti vogliono farci pervenire; specie a partire dalle immagini provenienti dal periodo del rinascimento comincia ad apparire in lei la bellezza umana che suscita desiderio; una donna conturbante e seducente ma anche dannata nel cedere alla tentazione del serpente.

Ma colei che incarna meglio il fascino femminile è Maria Maddalena, la santa peccatrice pentita, in cui l’arte, nel corso della storia, ha sovrapposto ben tre figure raccontate dei Vangeli. In alcuni casi è Maria di Magdala, fedelissima di Gesù e testimone della sua crocifissione e sepoltura, in altri è la peccatrice penitente che piange ai piedi di Gesù implorando perdono. In molte altre opere invece ci si riferisce a Maria di Betania, sorella di Marta e Lazzaro, la donna dell’ascolto e della fede che unge con balsamo prezioso i capelli del Cristo.

Nella parte finale della sua relazione, don Antonio Scattolini si concentra su una quarta figura femminile, Susanna, protagonista di un corposo episodio nel libro di Daniele della Bibbia. Prendendo come spunto l’opera di Artemisia Gentileschi, una delle poche pittrici del Seicento, intitolata “Susanna e i vecchioni” (proprio l’opera presente sul cartellone al Municipio di Sona), il relatore interagisce con il pubblico analizzando il quadro e approfondendo il tema della violenza sulle donne che fino a pochissimo tempo fa nella nostra società veniva sottovalutato se non addirittura tollerato.

Si giunge in poco tempo al termine della serata, scivolata in fretta in totale piacevolezza grazie anche al linguaggio semplice e ricco di dettagli che fa apparire familiare l’arte sacra anche a chi non la conosce appieno. Il pubblico applaude convinto e si esce dalla sala rinfrancati; un sentito ringraziamento agli organizzatori e a don Scattolini per aver goduto di un momento di cultura ristoratrice in un periodo in cui la cronaca non fa altro che ricordare di quante brutture a volte è capace il genere umano.

Per chi non avesse potuto partecipare alla serata è disponibile la registrazione dell’intera conferenza cliccando qui.