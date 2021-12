L’8 dicembre a Lugagnano appuntamento con la rassegna “Buonanotte Sognatori”, con la collaborazione di Avis Lugagnano

La rassegna Buonanotte Sognatori è ripartita per la sua 25esima edizione con il primo appuntamento sabato 13 novembre scorso e torna mercoledì 8 dicembre alle ore 17.30 nel teatro parrocchiale di Lugagnano con lo spettacolo dal titolo “La cicala, la formica & le 4 stagioni” proposta dalla compagnia “Fior di teatro”.

Tra le novità di questa edizione ricordiamo la collaborazione con la parrocchia di Lugagnano.

In queste settimane si è aggiunta però un’altra novità. Grazie infatti alle opportunità di incontro tra associazioni promosse dal Forum delle associazioni, l’associazione promotrice della rassegna Pro Loco Sona ha avuto l’opportunità di attivare una collaborazione con Avis Lugagnano, rappresentata dalla presidente Valentina Boscaini.

Avis Lugagnano è una realtà associativa molto nota e, come le altre consorelle presenti sul territorio, ha la finalità di promuovere la donazione di sangue attraverso iniziative, progetti e collaborazioni che consentano di sensibilizzare le persone a compiere questo importante gesto.

Per questo l’occasione di incontro in modo facile ha consentito di tradursi in concreta collaborazione anche a rassegna già avviata che favorirà l’attività di promozione e contribuirà alla realizzazione concreta.

Questo consentirà di valorizzare anche una iniziativa che Avis Lugagnano ha realizzato negli scorsi mesi con gli studenti delle scuole primarie di Lugagnano e cioè la produzione di un disegno che rappresenti la donazione. I tantissimi disegni che Avis Lugagnano ha ricevuti, che troverete anche sul prossimo numero del Baco, saranno infatti esposti nel teatro parrocchiale di Lugagnano e la partecipazione allo spettacolo in programma mercoledì 8 dicembre ne favorirà la visione.

Ma torniamo alla rassegna, presentando lo spettacolo in programma alle ore 17.30 di mercoledì 8 dicembre nel teatro parrocchiale di Lugagnano dal titolo “La cicala, la formica & le 4 stagioni” proposta dalla compagnia “Fior di teatro”.

Le favole di Esopo sono solitamente brevi e ricche di saggezza e nascondono, in poche righe, spunti per moderne ed interessanti chiavi di lettura. Nel nostro spettacolo si racconta di una cicala canterina e spensierata che deve forzatamente dividere il suo campo con dei buffi insetti neri, laboriosi… e un po’ noiosi! Cicala e formica hanno chiaramente caratteri ben differenti che emergono pian piano col proseguire della storia, dal suo inizio, in Primavera, passando attraverso i profumi, i sapori, il caldo e il freddo delle quattro stagioni per ritrovarsi alla primavera successiva dove un’altra cicala e altre formiche si incontreranno e continueranno a ripetere i loro innati comportamenti… o forse no?

Test, scene e regia sono di Nicola Pazzocco che è anche direttore artistico della rassegna. Gli attori sono Nicola Pazzocco e Paola Zermian, la supervisione è di Nicoletta Vicentini, i costumi di Silvia Pazzocco.

Ricordiamo che la rassegna di teatro per famiglie Buonanotte Sognatori è sostenuta dall’assessorato alla cultura del Comune di Sona, dall’azienda Planetel che è presente come main partner e dall’azienda Lazzarini Pneusservice presente come partner.

Dobbiamo infine ricordare che, nel rispetto delle normative vigenti in contrasto alla pandemia da Covid-19, l’ingresso prevede la verifica del Green Pass rafforzato per partecipanti dai 12 anni e l’utilizzo della mascherina da parte di tutti. È possibile prenotare il proprio posto in sala utilizzando il servizio attivo per le iniziative culturali del Comune di Sona disponibile a questo link.

Anche il Baco da Seta è fiero di aderire a questa iniziativa culturale con l’importante ruolo di media partner.