Istituto Tecnico Marie Curie di Bussolengo: Al via le attività di orientamento per il prossimo anno scolastico

Ripartono le attività di orientamento all’Istituto Tecnico Marie Curie di Bussolengo. Nelle giornate di lunedì 15 novembre e giovedì 16 dicembre si svolgeranno gli incontri di “Open Day” alle ore 18, per illustrare ai ragazzi di terza media e ai loro genitori l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico con la possibilità di visitare la Scuola, le aule e i laboratori.

Agli incontri parteciperanno il Dirigente Scolastico, alcuni docenti e studenti dell’istituto. Contemporaneamente si svolgeranno, nelle mattinate di sabato 13 novembre e 4 dicembre, delle attività laboratoriali con lo scopo di far vivere agli studenti di terza media la realtà e le possibilità che l’Istituto offre loro, dando spazio a domande, richieste e chiarimenti.

Nel mese di dicembre è previsto un “Open Day” online, indirizzato specialmente per chi non può partecipare agli incontri in presenza.

Inoltre, nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, su prenotazione, verranno programmati degli incontri in presenza, oppure on-line, per chi avesse particolari necessità.

Per accedere agli edifici scolastici i genitori sono tenuti ad avere con sé la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass); sarà necessario igienizzarsi le mani ed indossare la mascherina chirurgica o FFP2.

La partecipazione agli Open Day, e alle mattinate a scuola, avverrà tramite prenotazione compilando format on-line visibile sul sito dell’Istituto (www.iismariecurievr.edu.it) nell’area Orientamento iscrizioni 2022/2023.

L’Istituto Tecnico di Bussolengo affonda le radici alla fine degli anni Settanta, ma è dall’anno scolastico 2008/09 che è stato integrato nell’Istituto di Istruzione Superiore di Garda-Bussolengo, continuando a proporre un’attività formativa strettamente collegata ad un territorio vocato al turismo, alle attività industriali e commerciali. In questa prospettiva trovano un adeguato collocamento i due indirizzi presenti, appartenenti entrambi al settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing, nell’articolazione Relazioni Internazionali e Sistemi informativi aziendali e l’indirizzo Turismo.

Una scuola a tutto tondo che vive sul territorio e alimenta il territorio, sviluppando competenze spendibili non solo nel contesto locale ma anche europeo.