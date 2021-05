Intervista esclusiva del Baco a Riccardo Fogli: “Ecco perché dopo venticinque anni ho scritto una nuova canzone”

E’ uscito in questi giorni La Tenerezza 93, una nuova canzone dedicata al figlio Sigfrido che vede il ritorno sulle scene di Riccardo Fogli (sopra nella foto Fuggiano), che non faceva una canzone nuova da ben venticinque anni, 1996, anno in cui andò al Festival con la canzone Romanzo. Ecco come la voce di “Piccola Katy” si è raccontata in esclusiva per “Il Baco da Seta”.

Ciao grande Riccardo, come stai?

Bene caro Massimo è un piacere sentirti, ma più che grande puoi definirmi “il vecchio Riccardo”. Oramai ho un’età!

Dai Riccardo non fare il modesto e soprattutto spiegami come è il tuo rapporto con il nostro territorio visto che questo lavoro nasce a Verona.

Sapete, cari amici del Baco. Questo mio lavoro discografico nasce da una etichetta di Pastrengo, la Azzurra Music, e il video di questo pezzo è stato girato a Lazise (vedi il video ufficiale sotto l’intervista, NdR). Del resto la provincia di Verona è sempre stata nella traiettoria dei Pooh. Siamo venuti a cantare un sacco di volti nella vostra bella provincia, quante discoteche abbiamo fatto. Ma voi siete a Sona giusto?

Si, poco lontano sia da Pastrengo che da Lazise. Ma tu lo sai che siamo diventati famosi ultimamente per le gesta di un tuo compagno della Nazionale Cantanti?

No, perdonami. Di chi parli?

Parlo del Rouge, Enrico Ruggeri. Tesserato ufficialmente dalla nostra squadra di serie D.

No dai! Giura! Appena lo sento me lo faccio raccontare. Lui è tosto quanto pazzo, che figata. Ed è sempre stato bravo a giocare, anche se corro di più io che mi sono sempre cimentato nelle maratone e quindi ho sempre curato il fiato. Ma lui è un grande tattico.

Riccardo parlami del disco.

E’ una dedica a mio figlio, ai suoi vent’anni. Anche tu hai figli grandi come me e lo sai, ti rimproveri sempre di non essere abbastanza presente. E’ una lettera dal cuore, lui è stato un grande regalo. Non pensavo di essere capace di diventare padre… ahaha.

Non pensavi neanche di non essere timido se non erro.

Si hai ragione. A molti sono apparso spesso serioso, triste, malinconico. Ma in realtà sono un toscanaccio goliardico. Per esempio mi piace, quando siamo nello spogliatoio della Nazionale Cantanti, soffermarmi a guardare le “dotazioni” dei miei colleghi e scherzarci su! Ti dico più seriamente che in effetti lo sport è magnifico, stare insieme con gli altri cantanti è davvero bello.

Hai una carriera incredibile. Prima i Pooh, poi da solo, e poi la mitica Reunion.

Guarda, questo pezzo l’ho scritto due anni fa. Poi quando i Pooh mi hanno voluto con loro con ci ho pensato. Ho mollato tutto: è stato troppo bello tornare insieme! Guardo le pareti di casa dove tengo tutti i premi vinti e vedo quante belle cose abbiamo fatto insieme. Per esempio ricordo quando mi hanno detto che Piccola Katy è stato il primo rap italiano per via dell’incisione dell’epoca in cui facemmo un prologo pasto particolare; anche in questo nuovo mio pezzo c’è una parte parlata… quasi un rap.

Ricky, fammi essere banale. Ti dico una frase “I Pooh sono i Pooh”, e ne parlo al presente.

Eh Massimo, mi si apre il cuore. Abbiamo lasciato una importante traccia in più generazioni. Quando noi suonammo Parsifal, per esempio, facemmo la storia entrando dal “Pkp” al Prog”. Una rivoluzione! Per me tornare con loro, i miei amici, è stata una gioia, una festa perché parliamo di grandi musicisti. E non c’è giorno, non c’è occasione o telefonata in cui non si parli di Stefano. Una ferita aperta, un onore per me nel trionfale tour d’addio cantare la canzone per i 50 anni di matrimonio dei suoi genitori… un regalo!

E della tua carriera solista che mi dici?

Ho appena reinciso Mondo e ho successi come Malinconia, Storie di tutti i giorni con cui ho vinto Sanremo che sono state tradotte in diverse lingue. Una cosa bellissima. Ma ci sono anche stati momenti in cui ero considerato fuori tempo, troppo classico. Avevo degli autori che mi hanno dato pezzi bellissimi, ma a un certo punto avrei potuto cantare La Traviata che non se ne sarebbe accorto nessuno. Pazienza, non posso certo lamentarmi. Pensa che prima della pandemia siamo stati in Palestina e una guardia mi ha raccontato che hanno una cantante famosissima da loro, Dana International, che ha fatto un enorme successo con la traduzione locale di Storie di tutti i giorni. Pazzesco! Ci tengo a dire che eravamo lì con la Nazionale Cantanti a portare dei soldi per la beneficenza a un orfanotrofio di bimbi privi della vista segnalati da un frate amico del Santo Padre… che miracoli fa la musica!!

Beh Ricky io credo comunque che tutti ti conoscano per l’eleganza e la professionalità che hai sempre dimostrato.

Io ho imparato tanto dai Pooh. Sono diventato uomo e artista coi Pooh. Anche quando sono stato lontano da loro. Io penso che la cosa che la cosa importante è essere veri e sentirsi parte della gente. Quando incontro le persone dopo i concerti sono Riccardo – voglia di suonareeee -, quando parlo agli amici del Baco da Seta sono Riccardo, così quando compongo e quando vivo la mia quotidianità. Io voglio essere quello che sono, mi piaccio così. Poco importa se il tempo passa, perché la musica e chiacchierate belle come questa ti fanno capire che quello che hai fatto sarà sempre ricordato.

Ciao grande Ricky. Ci si vede a suonare in giro!

Ciao Massimo e ciao amici del Baco. Il vostro Riccardo vi porta nel cuore!