Internet a Sona durante il Regno Lombardo Veneto, tra il 1845 e il 1866

Internet, come sappiamo, è sicuramente il maggiore veicolo di conoscenza di massa della storia, grazie all’offerta all’utente di una pressoché infinita serie di contenuti.

Ma nel passato come si faceva? I più di mille manifesti che i ricercatori storici del Baco stanno estraendo dall’archivio comunale di Sona per il periodo 1845-1866, rappresentarono sicuramente l’internet del Regno Lombardo Veneto.

Non c’è infatti vicenda, notizia, informazione, comunicazione o deliberazione da parte delle autorità che non sia stata riprodotta su un manifesto, come avviso o notificazione. I manifesti erano il tramite tra l’autorità dei vari livelli: Vienna, Venezia e Milano, distretti provinciali e deputazioni comunali.

Le notizie giungevano ai cittadini, che in buona parte erano analfabeti, segnalati come “illetterati”, attraverso questi documenti esposti all’esterno dalle sedi comunali e religiose e illustrati da chi era in grado di farlo.

Ne presentiamo alcuni, curiosi talvolta nei contenuti, quasi sempre nel linguaggio arcaico del periodo.

Iniziamo con un manifesto di convocazione di una seduta del consiglio comunale di Sona del 1854. I consiglieri comunali del periodo erano 30, scelti fra i 100 maggiori “estimati” (in base al censo) del Comune, con un ente esecutivo di tre deputati (leggi assessori) e un presidente del consiglio, tutti votati, ma in carica se confermati dall’autorità superiore. L’ordine del giorno del consiglio veniva fissato dal commissario distrettuale, su proposta dei deputati comunali.

Un altro manifesto sicuramente curioso è quello riprodotto qui sotto, leggendo il quale ci rendiamo conto che il Comune doveva svolgere anche taluni strani compiti. L’asta pubblica di trenta bovi, da parte di un Comune, non è spiegabile se non conoscendo il contesto. La II Guerra di Indipendenza era finita il 12 luglio 1859, con l’armistizio negoziato fra Napoleone III, Imperatore di Francia, e Francesco Giuseppe, Imperatore dell’Impero Austro-Ungarico e, dopo molte titubanze per le dimissioni di Cavour, sottoscritto dal Re Vittorio Emanuele II. L’accordo di pace sottoscritto a Zurigo il successivo 10 novembre 1859 portò al Regno di Sardegna la Lombardia, esclusa la provincia di Mantova.

A guerra ultimata il regno asburgico si trovò una enorme disponibilità di bovini per la ragione che in vista del conflitto, che non sembrava potesse essere breve, requisì molto prodotti alimentari per sostenere le truppe ed i cittadini nel periodo. La struttura amministrativa austriaca scelse di rimborsare chi aveva subito danni, per primi i Comuni, per requisizioni e mantenimento delle truppe, sotto occupazione militare, cedendo i buoi che ancora aveva nelle stalle.

Dal terzo manifesto che riproduciamo scopriamo che per esercitare attività commerciali di qualunque natura era necessario essere iscritti alla camera di commercio ed arti, i cui soci votavano a scadenze periodiche il consiglio direttivo. Sorprendenti risultano le tipologie delle attività presenti nell’elenco degli iscritti per la provincia di Verona nel 1849, ben 2.450 (e molte incomprensibili per il lettore moderno): Salsamentario, imprenditore pedaggi, negozio in maiali, imprenditore di porti, negozio in bovi, latonaio, speditore, mercante al taglio, modista, vetturale, filatojante, indoratore, vini forestieri, negozio in panni, torchi venali, negozio in cavalli, negozio in pecore, manganatore, calzettajo, rame al minuto, pubblico pesatore, orivolajo, arbitrante, vendita vasi di terra, negoziante in struza.

Il manifesto del Comune che presentiamo qui sotto comunicò che un incaricato sarebbe passato dai vari operatori per raccogliere le informazioni mercantili necessarie per la compilazione degli elenchi delle attività commerciali.

Le manovre militari nei periodi di pace erano tenute annualmente sugli ampi territori del Comune sopratttutto nelle aree agricole di San Giorgio e San Rocco. Il manifesto con data 1846, che proponiamo, segnala un’asta pubblica per la vendita di “cariaggi usati per il bivacco durante la finta battaglia”. Gli austrici si stavano preparando alla guerra che scoppierà con il Regno di Sardegna due anni dopo.

Concludiamo con un’informazione che riteniamo interessante. La tipografia Vicentini e Franchini stampò per conto del Regno Lombardo Veneto la maggior parte delle centinaia dei manifesti che stiamo trovato nell’archivio storico comunale.

Era una tipografia con sede a Verona in via S. Egidio il cui titolare Albano Franchini la ricevette in eredità dal padre Gaetano, che fu chiamato con il socio Carlo Vicentini, a stampare il giornale L’Arena di Verona a partire dal 1866, quando Verona dopo la III Guerra di Indipendenza passò al Regno d’Italia.