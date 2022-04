Installata una campanella storica sul campanile di Sona: Proveniente dalla fonderia Cavadini, risale al 1892

Nella sera del 29 marzo è stata installata nel campanile di Sona una campanella storica risalente al 1892.

Si tratta di una campana proveniente dalla rinomata fonderia Cavadini, una delle fonderie più famose e importanti di Verona che nel 1800 ha forgiato la maggior parte delle campane presenti nel veronese. Per quanto riguarda le dimensioni, ha un diametro di 26 centimetri e un peso di 12 chilogrammi e raffigura al suo esterno i Santi Benedetto abate, Girolamo dottore e Pio V, emblemi della passione.

Per i campanari di Sona non si tratta di una nuova acquisizione: la campana, infatti, era in loro possesso da diversi anni ed era collocata all’interno della chiesa parrocchiale ma risultava impraticabile, si è deciso dunque di procedere ad una restaurazione per poter tornare a suonarla.

Di rilievo è inoltre l’iniziativa che ha luogo all’interno del campanile di Sona: tutti i martedì sera, infatti, dalle 20.30 alle 21.15 viene data la possibilità a grandi e piccoli di ascoltare il suono delle campane ma soprattutto di apprendere l’antica arte dei campanari.