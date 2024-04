Insieme per imparare e divertirsi. Un sabato con il Comitato Genitori di Sommacampagna

Il sempre attivissimo Comitato Genitori di Sommacampagna propone per sabato prossimo 20 aprile un’imperdibile giornata per fare comunità e formarsi. La giornata si tiene presso Corte Vittoria in via Valle dei Mulini 20 a Custoza.

Il programma prevede alle ore 9.30 accoglienza e registrazione dei partecipanti, alle 10 saluto alle autorità con intervento di Saverio Fontana con la presentazione del circuito Viviparchi. Alle 10.30 dibattito coordinato dal direttivo del Comitato genitori Sommacampagna sulle tematiche della scuola e della famiglia.

Si prosegue alle 12 con la presentazione di My Edu “Nuovi metodi didattici”. Alle 12.30 è previsto il pranzo, attraverso una convenzione con Viviparchi.

Si riprende quindi alle 14 con l’intervento del professor Pietro Lombardo sul tema “Bambini tra web, Smartphone e App, come far gestire in modo corretto questi strumenti”. Segue alle 15.30 l’intervento del dott. Paolo Gulisano sul tema “Sorpresi dalla gioia, coltivare una buona vita”. Si termina alle 17 con conclusione e saluti.

Importante segnalare che dalle ore 14 in poi è prevista l’animazione per i bambini nel giardino di Corte Vittoria con il Mago Alesgar. In caso di maltempo questa attività verrà annullata.

Per iscriversi alla giornata è possibile compilare il relativo form cliccando qui.