Iniziati i lavori del nuovo casello autostradale di Castelnuovo del Garda: sarà pronto nel 2026

Stamattina alle dieci, dopo circa trent’anni da quando fu realizzata la progettazione preliminare, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione dell’attesissimo casello autostradale di Castelnuovo del Garda.

La cerimonia ufficiale si è tenuta in via Campagna a Castelnuovo del Garda e il termine dei lavori è previsto per la fine del 2026. Le aree parcheggio avranno 413 stalli per le auto, 18 per le motociclette e 41 per camion e pullman. L’investimento totale sostenuto dal gruppo A4 Holding si aggira attorno agli 87 milioni di euro. Presenti alla cerimonia anche sindaci e amministratori del territorio. Sona era rappresentata dal primo cittadino Gianfranco Dalla Valentina e Bussolengo dall’assessore Giovanni Amantia.