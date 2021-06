Inizia l’estate 2021. Ma come fu l’estate di dieci anni fa a Sona? La cronaca del Baco di quel 2011

Oggi prende il via ufficialmente, da calendario, l’estate 2021. Che tutti ci auguriamo luminosa e serena dopo un durissimo anno di pandemia.

Ma com’era stata l’estate di dieci anni fa a Sona? Siamo andati ad aprire gli archivi del Baco per ricordare quanto accadde sul nostro territorio nel 2011.

Anno nel quale in Italia presidente del Consiglio è Silvio Berlusconi (da novembre gli succederà Mario Monti) e presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano; Osama bin Laden viene ucciso dai Navy Seal USA, Mario Draghi succede a Jean-Claude Trichet e diviene il terzo presidente della Banca centrale europea, in Libia dopo 8 mesi di guerra civile, viene ucciso Mu’ammar Gheddafi, il sessantunesimo Festival di Sanremo, condotto da Gianni Morandi con Belén Rodríguez ed Elisabetta Canalis, viene vinto da Roberto Vecchioni con il pezzo “Chiamami ancora amore”, il Milan vince il campionato di serie A 2010/2011 ed il Chievo si piazza all’11esimo posto, mentre l’Hellas Verona disputa il campionato di Lega Pro.

E a Sona che estate fu? Il 6 giugno il Baco incontra i cinque parroci del Comune di Sona, che allora erano don Bruno Zuccari, parroco di Sona; don Antonio Sona e don Roberto Tortella coparroci di Lugagnano; don Angelo Bellesini, parroco di Palazzolo (lo è ancora) e don Giuseppe Marconi, parroco di San Giorgio in Salici. Da quell’incontro emerge soprattutto una forte preoccupazione per la situazione delle famiglie di Sona, tra difficoltà economiche e problemi relazionali. Un timore che sembra trovare una tragica conferma nel suicidio di una giovane mamma straniera a Lugagnano.

Il 12 e 13 giugno si tengono in tutta Italia quattro consultazioni referendarie. A Sona vota il 57,36 % degli aventi diritto. Per il primo referendum, quello sull’acqua pubblica, il 94,33% si esprime per il Sì. Per il secondo referendum sempre sull’acqua la percentuale dei Sì raggiunge il 95,39% dei votanti. Nel referendum sul nucleare i sonesi si esprimono al 93,07% per il Sì e per il referendum sul legittimo impedimento il Sì a Sona trionfa con la percentuale del 92,79% dei votanti. Come purtroppo spesso accade, gli esiti dei referendum resteranno quasi del tutto lettera morta.

Il 24 giugno il consigliere di minoranza Giovanni Forlin propone un’interpellanza al sindaco di allora Gualtiero Mazzi per chiedere spiegazioni in merito ad un incidente subito dalla Fiat Punto in dotazione al settore servizi al cittadino del Comune. Il consigliere chiede di sapere – tra le altre cose – il motivo per cui per la sosta dell’auto incidentata presso la carrozzeria si sia spesa la cifra, liquidata dall’assicurazione, di € 1980. “Se il costo giornaliero indicato è esatto (€ 9,60), ciò significa – scrive Forlin – che l’auto è rimasta in sosta presso la carrozzeria per ben 190 giorni, più di sei mesi”.

A fine giugno Alessandro Gamba, un pensionato di 73 anni Lugagnano, salva dall’annegamento una bimba di 5 anni a Cattolica. L’ex muratore era in vacanza al mare assieme alla moglie Bertilla nel corso di un viaggio organizzato dal gruppo anziani di Lugagnano e Sona. “Erano le cinque del pomeriggio e stavo camminando in acqua per una passeggiata – racconta il pensionato, che ha tre figli, Dino, Barbara e Alessio – quando ho notato quella bimba con la testa immersa nell’acqua. Subito pensavo stesse cercando delle conchiglie. Ma quando ho visto che non rispondeva ai miei richiami ho capito che era in pericolo”. Quando Gamba l’ha sollevata e presa in braccio, la piccola Matilde aveva le labbra viola, gli occhi spalancati e schiumava dalla bocca. In molti in quella situazione si sarebbero fatti prendere dal panico. Non Alessandro che, d’istinto, ha praticato immediatamente la respirazione bocca a bocca, direttamente in acqua. Una prontezza di riflessi provvidenziale che ha salvato la vita alla bimba, che era sfuggita per un attimo alla vista della mamma.

Ad inizio luglio il Comune di Sona annuncia di voler celebrare “La Battaglia di Bosco di Sona – 5 aprile 1799 – Una pagina gloriosa della nostra storia”. Questo titolo che si può leggere sul notiziario del Comune. In realtà non esiste nella storiografia italiana e neppure in quella austriaca una “battaglia del Bosco di Sona” nella data indicata. Solamente nel 1848, nella I Guerra di Indipendenza, ci fu una “battaglia del Bosco di Sona” tra Austriaci e Piemontesi, ma è tutta un’altra storia. La battaglia che vuole festeggiare l’amministrazione comunale di Sona venne invece chiamata “dell’Adige” e fu combattuta dal 26 marzo al 5 aprile 1799. Non a Sona.

“E le quaranta famiglie dell’Agripol che fine faranno?”. Il 14 luglio esplode il caso dei lavoratori dell’ex Agripol, lo stabilimento di proprietà Amadori situato a sud del campo da calcio dietro la chiesa di Lugagnano, che scrivono al Baco per segnalare il problema, da nessuno – sostengono – considerato, della fine che farebbero loro e le loro famiglie se dovesse veramente chiudere l’incubatoio in cui lavorano. Tutto nasce da un masterplan presentato recentemente ai gruppi consigliari e alla stampa dal sindaco Gualtiero Mazzi nel quale si anticipa un’operazione che dovrebbe interessare anche l’area Amadori, che nei progetti dell’Amministrazione Comunale è destinata a diventare un parcheggio e un polmone verde per il paese di Lugagnano. La trasformazione di quello stabilimento in area di utilizzo pubblico, come parcheggio e sede di magazzini comunali e di stanze per associazioni, diventa realtà solo venerdì 6 febbraio del 2015, quando il sindaco Gianluigi Mazzi, che è succeduto a Gualtiero Mazzi, firma il contratto di comodato gratuito tra il Comune di Sona e AMA-INVEST S.r.l., gruppo Amadori, proprietaria del complesso immobiliare conosciuto come ex Agripol di Lugagnano, che nel frattempo l’azienda ha dismesso ricollocando diversamente i dipendenti. L’area prende il nome di “Casa di Alice”, in ricordo della giovanissima Alice Belloni, scomparsa a Lugagnano il 3 ottobre 2014 dopi una lunga malattia.

Il 27 luglio, nonostante la difesa di Claudiu Stoleru avesse cercato di smontare quelle certezze circa la responsabilità del giovane manovale per la morte anche di Luciana Rambaldo, uccisa insieme al marito Luigi Meche all’interno della loro villetta in via Tirso a Lugagnano il 23 aprile 2008, la Corte d’Assise d’Appello di Venezia, pur condividendo il giudizio della difesa circa l’incertezza dell’ora di rientro di Stoleru e Meche, non ammette l’esistenza di dubbi sul fatto che erano in casa prima dell’arrivo della signora. L’appello era stato proposto dai legali di Stoleru per escludere la responsabilità del giovane nella morte della donna (omicidio che non ha mai ammesso mentre mai ha negato l’aggressione mortale a Meche) e se nelle motivazioni della sentenza che a metà aprile aveva fissato la condanna all’ergastolo, la Corte ha riconosciuto che in primo grado vennero valorizzati elementi indiziari (le scarpe davanti alla camera e le borse della spesa parzialmente svuotate) ha ritenuto che il comportamento del giovane, secondo quel che raccontò, sarebbe stato illogico: “se non sapeva dell’omicidio della donna e doveva ritenere fosse viva sarebbe stato illogico che tentasse di occultare le tracce del delitto poichè la donna lo avrebbe subito scoperto”. La corte non concede nemmeno le attenuanti: ergastolo e 8 mesi di isolamento.

L’11 agosto arriva la notizia che sono riprese le attività di deposito alla Cobit di Sona. Sul terreno dell’azienda, che si trova in via Morsara, vicino alla ferrovia, si sono riformate consistenti montagnole di terra e detriti. La ripresa dei lavori è stata possibile grazie alla determina della Provincia (che risale al settembre precedente) che ha approvato e autorizzato il progetto per la “realizzazione di un impianto per il deposito, la lavorazione e il recupero di rifiuti inerti non pericolosi attraverso frantumazione e vagliatura”. Il provvedimento era arrivato dopo che nel marzo 2009 gli agenti del corpo forestale dello Stato del comando di Verona, a seguito di un’indagine, avevano trovato su quei terreni materiali (tra cui rifiuti di demolizioni edilizie e resti di manti stradali) accumulati in modo irregolare e per questo la Forestale si era rivolta alla Procura. Il Comune di Sona nel marzo 2010, prima del provvedimento emesso dalla Provincia, aveva stipulato un accordo con la ditta (nonostante alcuni anni fa l’ente comunale avesse constatato che mancavano i permessi per realizzare quei depositi). In cambio del permesso di realizzare l’impianto l’impresa deve provvedere a sistemare la strada di via Morsara dall’ingresso del nuovo insediamento fino all’innesto della Provinciale 26, la strada Morenica. L’azienda, secondo le disposizioni del Comune, non deve superare la quantità consentita di materiale conferito ogni giorno per non gravare ulteriormente sul congestionamento del traffico. Inoltre la Cobit deve sospendere e ritirare “ogni azione legale intrapresa nei confronti del Comune di Sona rinunciando a qualsiasi tipo di risarcimento”.

Dal 16 al 21 agosto si tiene a Madrid la Giornata Mondiale della Gioventù, alla presenza di Papa Benedetto XVI. Moltissimi sono i giovani di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona che partecipano a questo evento planetario.

La Giunta comunale di Sona il 23 agosto approva un atto d’intesa con la Provincia di Verona per il cofinanziamento e la gestione del progetto denominato “Sostegno al reddito per i lavoratori colpiti dalla crisi economica”. Viene costituito un fondo di 550 mila euro, di cui 500 mila messi a disposizione dalla Fondazione Cariverona e 50 mila dalla Provincia, finalizzato ad aiutare, attraverso dei prestiti a condizioni agevolate, le persone che si trovano in temporanee difficoltà. L’amministrazione di Gualtiero Mazzi aderisce all’iniziativa stanziando una somma di 7.137,50 euro. I cittadini che hanno perso il lavoro o che sono in cassa integrazione possono richiedere un finanziamento a tasso zero, da un minimo di 1.000 a un massimo di 2.000 euro, rimborsabile in 3 anni.

Il 17 settembre viene confermato che l’ultima cabina telefonica presente a Sona capoluogo, nei pressi del Municipio, verrà rimossa il 20 novembre successivo. Un’era, nata con i gettoni in rame e continuata con le schede telefoniche, che finisce.

Nessuno avrebbe potuto neanche lontanamente immaginare che dieci anni dopo avremmo dovuto fare i conti con una pandemia mondiale.