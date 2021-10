Ingresso ad Illasi e Cellore per don Pietro Pasqualotto. Ad accoglierlo anche due sindaci

Sabato 16 ottobre don Pietro Pasqualotto ha fatto l’ingresso da parroco nelle sue nuove parrocchie di Illasi e Cellore.

Don Pietro, che è stato coparroco a Lugagnano fino alla scorsa estate, aveva salutato la frazione nel corso della messa di sabato 25 settembre.

Ad accogliere don Pietro per la sua prima messa ad Illasi don Floriano Panato, vicario foraneo. Con lui due sindaci, Gianluigi Mazzi per porgergli il saluto di Sona e Paolo Tertulli per accoglierlo ad Illasi.

Alla cerimonia erano presenti il papà di don Pietro, Mario, che andrà ad abitare con lui, e altri parenti, tra i quali la sorella Elena giunta da Roma dove vive e la nipote Martina.

Presenti anche molti sacerdoti amici di don Pietro: don Nicola Giacomi, coordinatore dell’unità pastorale, don Elia Aldegheri, don Marco Vezzari, don Andrea Guadin, don Antonio Scattolini, don Giuseppe Venturini, don Silvano Mantovani, don Luca Masin, don Pierpaolo Battistoli, don Alessandro Valbusa e don Michele De Rossi.

Tanta era la presenza che per permettere a tutti di seguire la cerimonia, anche a causa delle restrizioni Covid, sono stati allestiti tre megaschermi in altrettanti locali della parrocchia.

Molti lugagnanesi hanno presenziato alla prima messa di Don Pietro ad Illasi, e alcuni si sono fermati anche alla cena che ha fatto seguito alla cerimonia, servita dagli Alpini, dall’Avis e da altre associazioni del territorio.