Incuria nei lotti incolti nelle vie San Calabria e Monte Cervino a Sona. L’assessore Merzi: “Segnalazione già presa in carico”

I residenti delle vie San Giovanni Calabria e Monte Cervino a Sona segnalano una situazione di incuria riguardante i lotti confinanti con le loro case.

“Siamo circondati di erbacce, alberi e piante di tutti i tipi che distruggono i nostri giardini e danno un senso di sporcizia e abbandono”, scrivono al Baco. E aggiungono: “Noi stessi siamo costretti a pulire qualche metro nelle vicinanza delle nostre case per non trovarci in giardino serpenti e topi, come e successo l’anno scorso”.

Affermano di essere stanchi di questa situazione e lamentano di non aver ricevuto alcuna risposta dal Comune a cui hanno segnalato il problema.

Dall’amministrazione comunale, l’assessore Roberto Merzi spiega che la questione è già stata presa in carico: “La prima segnalazione – afferma – è arrivata il 20 giugno, il sollecito il 27. Quindi non ravvedo ritardi così clamorosi da sollevare eventuali polemiche. Anche perché, nel frattempo, l’Ufficio ecologia si è già mosso con la proprietà dei lotti adiacenti, chiedendo una pulizia come previsto dal nostro regolamento di polizia rurale”.

L’assessore ci tiene quindi a rassicurare i residenti del fatto che il Comune sta già lavorando alla segnalazione arrivata. “Credo che la situazione si risolverà abbastanza in fretta”, conclude.