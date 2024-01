Incontro su Sport e Nutrizione: un connubio perfetto a Sona con Giampaolo “Papo” Bendinelli e Gabriele Blanca

Mercoledì 17 gennaio alle ore 20.30 a Sona in sala Antonio Carcereri, l’assessorato alla cultura del Comune di Sona, in collaborazione l’associazione Pro Loco Sona, organizza una serata dal titolo “Sport e Nutrizione: un connubio perfetto”, un incontro-confronto sull’alimentazione nello sport e della vita quotidiana.

La serata sarà moderata dal consigliere Luca Ceriani, che ne è anche l’ideatore. Ospiti sono Giampaolo “Papo” Bendinelli, panettiere e ultraironman di Lugagnano, ed il dott. Gabriele Blanca, preparatore atletico, nutrizionista sportivo, triatleta, podista, biologo di San Giorgio in Salici.

Sulla genesi di questa serata, il consigliere Luca Ceriani, contattato dal Baco, ha dichiarato che “La serata nasce da una mia esigenza, che è anche una deformazione professionale, di far passare l’importante messaggio che una sana alimentazione insieme ad una regolare attività fisica all’aperto aiuta in modo decisivo il benessere psicofisico. Ho incontrato il dott. Blanca a San Giorgio in Salici, dove abita, e mi ha impressionato la sua passione per lo sport e la sua preparazione scientifica su tutto ciò che riguarda l’alimentazione in proiezione allo sport praticato. Giampaolo è, d’altra parte, un personaggio unico disposto a mettere a disposizione di tutti il suo bagaglio di esperienza sia per quel che riguarda la performance sportiva sia, a modo suo, per quel che riguarda l’alimentazione durante la performance sportiva”.

La serata sarà articolata da un continuo confronto tra i due relatori, anche con l’aiuto di filmati, di esperienze ed aneddoti. Per far capire che non è mai troppo tardi per iniziare a volersi bene.