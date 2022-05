Incontro per la redazione del Baco al Rosegoto: “Se ciò che accade non viene raccontato, fotografato e commentato non esiste”

“Guardatevi attorno, guardatevi tra di voi. Siamo in tanti, un’anomalia positiva in un mondo anche locale che fatica a farsi coinvolgere nella cura della comunità e del territorio dove vive. In questa occasione voglio riproporvi un ragionamento che mi avete sentito fare tante volte: l’importanza dell’impegno personale per quello che ciascuno può dare, poco o tanto che sia. Tema fondamentale per la nostra comunità sonese ma anche, mi sento di dire, per l’intero sistema Paese: se ciascuno non si sforza di tornare ad aprire la porta di casa per vedere cosa c’è fuori, per dare il proprio contributo, qualsiasi esso sia, sia in termini di quantità che di livello, non vi è futuro ma solo il ripiegarsi su se stessa di comunità stanche ed egoiste”. Con queste parole il direttore de Il Baco da Seta Mario Salvetti ha introdotto un momento di riflessione nel corso della cena che, per tradizione, la redazione organizza a primavera.

Nello splendido ed accogliente contesto della casa degli amici del Rosegoto a Cavalo, con lo sguardo che corre libero fino al lago in una straordinaria serata quasi estiva, le volontarie ed i volontari del Baco si sono infatti ritrovati venerdì 20 maggio per un momento di festa, che sempre di più cementa i rapporti in una redazione che prima di tutto è un gruppo di amici.

“Siano noi che vogliamo fare a ciascuno di voi un ringraziamento per quello che state facendo – ha proseguito il direttore Salvetti, assieme al vicedirettore Federica Valbusa -. Non ci saranno altri a farceli, è raro che qualcuno ringrazi i giornalisti, ma ce li meritiamo perché ricordate che, come diciamo sempre, un fatto non esiste se non vi è qualcuno che lo racconta, lo spiega, lo fotografa, lo commenta”.

“Con un parallelismo forze azzardato, vi proponiamo di fare nostri due concetti, uno di San Bonaventura, un filosofo del 1200 poi elevato alla gloria degli altari, e l’altro di Phil Jackson, forse il più grande allenatore nella storia dell’NBA. Il primo, il santo, ha scritto che l’impegno costante nelle piccole cose è una virtù grande ed eroica ed il secondo, l’allenatore, ha completato il ragionamento ottocento anni dopo indicando che vincere è importante, ma ciò che porta vera completezza è l’esperienza di essere pienamente impegnati in qualsiasi cosa si stia facendo. Ecco, possiamo dire che questi due concetti ci rappresentano bene”.

Invitati a prendere parte alla cena anche il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi ed il vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina, che hanno speso parole importanti per sottolineare il valore dell’opera che Il Baco compie sul territorio. “Sono tempi difficili – ha indicato Mazzi – e la vostra opera sia informativa che culturale è un baluardo prezioso per Sona”. “Vedervi, vedere tutto questo entusiasmo – ha aggiunto Dalla Valentina – è un’emozione vera, che mi ricorda quanto sia importante la passione nello spendersi per il territorio in cui si vive”.

Una bellissima serata, che le ottime pietanze di Casa Molon di Lugagnano ed i pregiati vini della Cantina Venciu di San Giorgio in Salici – eccellenze del nostro territorio – hanno contribuito a rendere del tutto speciale.

Le foto del servizio sono di Mario Pachera.