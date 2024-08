Incidente questa mattina a San Giorgio in Salici: coinvolte due autovetture

Qualche minuto dopo le 8 di questa mattina, giovedì primo agosto, un incidente ha coinvolto due autovetture a San Giorgio in Salici. Il violento scontro è avvenuto all’incrocio semaforico tra via Santini, via Leonardo da Vinci e via Ponte Santa Caterina.

Ferite le due donne che guidavano le autovetture, che viaggiavano senza altri passeggeri. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco (intervenuti per aiutare una delle due automobiliste ad uscire dall’auto), un’ambulanza e la polizia locale che sta eseguendo i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.