Incidente nella notte al Bosco di Sona sulla Regionale 11: divelto il semaforo

Quello che si è verificato questa notte al Bosco di Sona, sulla strada regionale 11che collega Verona con il lago di Garda, poteva veramente trasformarsi in una tragedia.

Attorno alle una di notte due ragazze hanno infatti perso il controllo della loro auto e sono finite contro il semaforo che regola quel trafficatissimo incrocio, che è stato divelto come si può vedere dalle foto.

I danni sono notevoli ma, fortunatamente, sembra che le due ragazze abbiano riportato solo ferite non gravi. Sul luogo dell’incidente ambulanza, carabinieri e polizia locale. Per alcuni giorni il semaforo rimarrà fuori uso, per questo motivo la Polizia Locale raccomanda di prestare la massima prudenza lungo quel tratto di strada.