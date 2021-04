Incidente mortale a Sona per uno scooterista di San Giorgio in Salici

Ascolta questo articolo

Oggi le strade di Sona sono state funestate da un tragico incidente mortale, che ha visto soccombere un ragazzo di San Giorgio in Salici.

Poco dopo le 16 a Sona, in via Piè di Colle, un’autovettura Porsche guidata da una signora si è scontrata con uno scooter Honda guidato da un ventenne residente a San Giorgio in Salici.

Lo scontro è stato violentissimo ed il giovane è morto sul colpo. A nulla è servito purtroppo l’intervento di un’autovettura medicalizzata del 118 accorsa sul luogo dell’incidente.

Le cause dell’incidente sono ancora tutte da chiarire, sul posto la polizia stradale sta eseguendo gli accertamenti di rito (nella foto, scattata da un passante).

Articolo in aggiornamento.