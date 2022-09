Incidente in via Verona a Sona tra un’auto e un camion: Chiusa la circolazione per ore

Nella tarda mattina di oggi, intorno alle 12.30, si è verificato un indicente sulla Strada Statale Regionale 11, in via Verona a Sona.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma dai primi riscontri sembra che un’automobile, mentre percorreva la carreggiata in direzione Peschiera del Garda, sia sbandata andando a scontrarsi con un camion che proveniva in direzione opposta.

Non sembrano esserci stati feriti gravi, nonostante l’auto abbia riportato seri danni sulla fiancata del guidatore. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine ed i mezzi di soccorso.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore nel tratto in cui si è verificato l’incidente, in entrambe le careggiate, con problemi per la circolazione. Dopo la rimozione dei mezzi coinvolti e la pulizia della strada dai detriti che si sono depositati, la circolazione è ripresa anche se si registrano ancora rallentamenti.