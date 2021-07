Incendio in zona Bassona Zai 2, intervengono i Vigili del Fuoco e Verona Emergenza. FOTO e VIDEO

Nella tarda mattina di sabato 3 luglio un brutto incendio è divampato in località Bassona Zai 2, al confine con Lugagnano.

Le fiamme sono divampate in un’industria tessile dove erano in corso lavori di rifacimento delle guaine del tetto e i forti scoppi, avvertiti fino a Sona, sono stati probabilmente dovuti all’esplosione delle bombole utilizzate per la posa della guaina.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e anche Verona Emergenza, per prestare soccorso agli operai che stavano lavorando. La circolazione nella zona è stata interdetta ai passanti dalla polizia locale.

Nelle foto e nei video di Giuliano Turrini l’incendio in corso.