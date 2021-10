Inaugurata a Sona la sala civica Antonio Carcereri: Per dare continuità ad una storia di valori e di impegno forte

Sabato 2 ottobre si è svolto l’evento di intitolazione della sala civica, al terzo piano della vecchia canonica di Sona ad Antonio Carcereri, persona molto attiva a Sona negli anni ’90, che fu amministratore comunale e assessore nel quinquennio 1990-1995 con l’amministrazione del sindaco Boscaini e che scomparve prematuramente l’8 ottobre del 2005 a soli 42 anni.

Il programma, messo a punto dall’amministrazione assieme alla famiglia, ha previsto una prima parte in sala consiliare con interventi e testimonianze di amministratori, amici e familiari coordinati dal consigliere comunale Antonella Dal Forno.

La seconda parte ha invece previsto l’inaugurazione vera e propria della sala con la scoperta della targa di intitolazione con la presenza limitata agli amministratori comunali ed ai familiari, ma con una diretta trasmessa direttamente in sala consiliare. Infine, è stata pensata una terza parte di socializzazione, con un rinfresco organizzato in collaborazione con l’associazione Pro Loco Sona.

L’ex assessore Francesco Mazzi. Nella foto sopra il sindaco Mazzi con la moglie e la figlia di Antonio Carcereri.

Gli interventi in sala consiliare hanno visto, nell’ordine, aprire l’evento il sindaco Gianluigi Mazzi il quale, partendo dalla constatazione di non aver avuto l’occasione di conoscere direttamente Antonio Carcereri durante il suo operato, ne ha rilevato in questo periodo di scelta dell’intitolazione una forte memoria unanime da parte di moltissime persone, segno questo che la scelta era più che mai corretta.

A seguire è intervenuto Francesco Mazzi assessore al bilancio nell’amministrazione Boscaini assieme ad Antonio. Il suo ricordo si è focalizzato sulla forte personalità e determinazione di Antonio nel credere fortemente di agire per il bene della comunità e nel posare quei mattoni nell’ambito del sociale sui quali stiamo costruendo ancora oggi. Un rapporto di particolare intensità, quello tra Francesco e Antonio, che si è protratto anche dopo il periodo amministrativo fin quando è stato possibile.

È poi intervenuta Raffaella Tessaro della biblioteca comunale in qualità di dirigente coinvolta nella progettualità sul tema giovani e cultura nel periodo in cui Antonio Carcereri era assessore. Un periodo quello che Raffaella Tessaro non ha più scordato, grazie all’energia ed alla visione con la quale Antonio sosteneva un programma orientato alla valorizzazione dei giovani e di un modello di comunicazione più vicino ai cittadini.

Roberto Mori e Raffaella Tessaro.

La seconda serie di interventi ha visto la testimonianza di tre amici con i quali Antonio Carcereri ha trascorso quegli intensi anni ’80 e ’90. Il primo ad intervenire è stato Roberto Mori, comandante dei vigili urbani ma soprattutto amico. Ha ricordato i tempi del gruppo giovani parrocchiale, del servizio in Caritas di Antonio come obiettore di coscienza e dell’esperienza legata alla cooperativa Prestatori d’opera, come opportunità di impegno sociale proposta nel 1986 dall’allora assessore Michelangelo Aldrighetti, e non da ultimo anche della scelta di essere suo testimone di nozze.

L’esperienza con la cooperativa Prestatori d’opera è stata ben raccontata e descritta nell’intervento successivo da Loreta Olioso, in qualità di attuale presidente della cooperativa, la quale, sempre parte del gruppo giovani parrocchiale, ha vissuto quei primi anni intensi, ma anche i successivi fino ad oggi, presentando una realtà articolata in tre cooperative (Prestatori, Spazio Aperto e Beta) che coinvolge 500 soci, per meglio rispondere ai diversi servizi sociali e lavori che vengono richiesti dai comuni e dalle aziende.

Il racconto degli amici è culminato con l’intervento di chi firma questo articolo, in qualità di amico con il quale ha vissuto più da vicino gli anni dell’impegno politico e di un approccio responsabile che vedeva nella costante formazione, frequentata presso il centro diocesano di formazione politica Toniolo di Verona, una necessità per essere sempre più capaci e competenti nello svolgere il servizio sul territorio.

Un impegno forte che ha permesso di dare una forte struttura alla progettualità, in particolare sulle politiche giovanili, che ancora oggi consente al Comune di Sona di essere capofila dei 37 Comuni del distretto 4 dell’ULS scaligera.

L’intervento è terminato con un passaggio che ha sottolineato l’età nella quale Antonio Carcereri ha operato come amministratore ed indicando in Nicolò Ferrari (27 anni consigliere comunale) ed in Mattia Leoni (32 anni presidente del consiglio comunale) due giovani della stessa età dell’Antonio di quegli anni, i quali devono sentirsi l’onore e la responsabilità di dare continuità ad un impegno politico da vivere con la stessa positiva intensità.

L’intervento finale è stato a cura della moglie Silvana Monchera la quale, ringraziando per tutto il calore umano e la vicinanza dimostrata in occasione di questa gradita scelta dell’amministrazione, non ha mancato di ricordare la passione con la quale Antonio curava famiglia, lavoro e politica, e quanto ha avuto modo di consolarla negli ultimi mesi di vita ricordando di non aver trascurato nessuna delle opportunità che la vita gli ha presentato finché ne ha avuto la possibilità.

La seconda parte dell’evento, presso la sala civica dedicata, ha dato l’opportunità al cugino don Zeno ed al fratello, don Luca (entrambi frati francescani) di riprendere, prima della benedizione, due caratteristiche di Antonio: la sua ricerca costante di affidamento alla sapienza divina per operare nel modo migliore possibile, e l’attenzione a non considerare nulla come banale, ricercando sempre significati profondi.

La conclusione con il rinfresco svoltosi nell’area esterna alla sala consiliare, realizzato grazie alla collaborazione con l’associazione Pro Loco Sona, ha permesso ad amici e familiari di favorire una sana convivialità. Ulteriore completamento di una giornata che ha permesso di rivivere le esperienze forti di quegli anni, fiduciosi che possano portare nuova energia ad una comunità che, nonostante le limitazioni di questo periodo, vuole tornare a vivere pienamente la propria umanità.

Le foto del servizio sono di Mario Pachera.

Gli ex sindaci Gatto e Salvetti con l’ex assessore Mazzi.

Enrico Olioso.

L’intervento della moglie di Antonio Carcereri.

Loreta Olioso.